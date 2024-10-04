يوم المعلم.. احتفال برد الجميل:أولياء أمور يهنئون المعلمين ويشيدون بدورهم في تنشئة الأجيال الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬مروة‭ ‬خميس،‭ ‬ولية‭ ‬أمر،‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية،‭ ‬إذ‭ ‬يُعدّون‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن‭ ‬التي‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المواطنة،‭ ‬وتطوير‭ ‬أجيال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمعلم‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬أبنائنا،‭ ‬واعتباره‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية‭ ‬مع‭ ‬الأهل‭. ‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬العميق‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬جيل‭ ‬واعٍ‭ ‬ومثقف،‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬مستقبلاً‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬منال‭ ‬بن‭ ‬فارس‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬موزة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬الشاملة‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬عسكر،‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬للمعلم‭ ‬والطلبة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬للمعلم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وبمجرد‭ ‬التفكير‭ ‬والتصور‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬العظيم‭ ‬يجعلنا‭ ‬ندرك‭ ‬ضخامة‭ ‬وعظم‭ ‬المسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬المعلم‭ ‬فلاشك‭ ‬أنه‭ ‬أولى‭ ‬الناس‭ ‬بالتبجيل‭ ‬والإجلاء‭ ‬والاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬الشيء‭ ‬القليل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المعلمين‭ ‬المتميزين‭ ‬لتنشئة‭ ‬جيل‭ ‬منهم‭ ‬الأطباء‭ ‬والمهندسين‭ ‬والضباط‭ ‬والممرضين‭ ‬والشرطة‭ ‬وغيرهم‭ ‬الكثير،‭ ‬ونحن‭ ‬كأولياء‭ ‬أمور‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬تعليم‭ ‬أبنائنا‭ ‬فضل‭ ‬المعلم‭ ‬وقدره‭ ‬وضرورة‭ ‬احترامه،‭ ‬وكولية‭ ‬أمر‭ ‬أحث‭ ‬أبنائي‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬معلماتهم‭ ‬ومعلميهم‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬ابنتها‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عن‭ ‬يوم‭ ‬المعلم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بترشيح‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬مادة‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬للمعلم‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الطالب‭ ‬أولاً‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬المتميزين‭ ‬أصبحوا‭ ‬قدوة‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬عامة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬غدير‭ ‬العرادي،‭ ‬ولية‭ ‬أمر،‭ ‬إن‭ ‬المعلم‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬مهماً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأطفال‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬المبكر،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يزرع‭ ‬العلم،‭ ‬الأخلاق،‭ ‬والمبادئ‭ ‬في‭ ‬الطفل‭ ‬ويكون‭ ‬قدوة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السلوكيات،‭ ‬الآداب،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الطلاب‭ ‬والأطفال،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬يساعد‭ ‬الطفل‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬وناجح‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬يأتي‭ ‬تقديراً‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المعلمون،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬توجهت‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمون‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬مستقبل‭ ‬أطفالنا‭ ‬ويبنون‭ ‬أساس‭ ‬الثقافة‭ ‬والعلم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬المعلم‭ ‬يشارك‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأطفال،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬المبكر‭. ‬لذلك،‭ ‬المعلم‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الآباء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التربية‭ ‬المتشاركة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬حب‭ ‬العلم‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكر‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬جمال‭ ‬بن‭ ‬فريع‭ ‬الدوسري،‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬طلبة‭ ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬بأن‭ ‬المعلمون‭ ‬هم‭ ‬القدوة‭ ‬المرفوعون‭ ‬عند‭ ‬المولى‭ ‬تبارك‭ ‬وتعالى‭ ‬والمندوبون‭ ‬الأولون‭ ‬المصلحون‭ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬الأمة‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬وضعت‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬أعناقهم‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬سيؤسسون‭ ‬الأجيال‭ ‬فكرياً‭ ‬وثقافياً‭ ‬ودينياً‭ ‬ووطنياً،‭ ‬يكفي‭ ‬أنهم‭ ‬بمنزلة‭ ‬شريفة‭ ‬فهم‭ ‬ورثة‭ ‬الأنبياء‭ ‬وينشؤون‭ ‬جيلا‭ ‬يخدم‭ ‬ويبني‭ ‬المجتمع‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬والإيجابية‭ ‬في‭ ‬ديننا‭ ‬العظيم‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬رد‭ ‬للجميل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬غرسوا‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬وعقول‭ ‬وقلوب‭ ‬من‭ ‬خير‭ ‬وإيجابية‭ ‬وعلم‭ ‬ومعرفة‭ ‬وسلوك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأجيال،‭ ‬مضيفاً‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬الآباء‭ ‬والطلبة‭ ‬المعلم‭ ‬يتحلى‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬والأمانة‭ ‬وجبر‭ ‬الخواطر‭ ‬ومسؤول‭ ‬عن‭ ‬علمه‭ ‬ومتواضع‭ ‬ويلين‭ ‬الجانب‭ ‬للطلبة‭ ‬وعنده‭ ‬الصبر‭ ‬والقدوة‭ ‬ويجدد‭ ‬ويبتكر‭ ‬ويجعل‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬التجديد‭ ‬والابتكار،‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شخصية‭ ‬الطلبة‭ ‬وتقوية‭ ‬العمل،‭ ‬فكلما‭ ‬ارتقى‭ ‬العقل‭ ‬بالعلم‭ ‬ارتفع‭ ‬وأصبح‭ ‬ذو‭ ‬عزة‭ ‬وكرامة‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المعلم‭ ‬بمخاطبة‭ ‬عقول‭ ‬الطلبة‭ ‬بحيث‭ ‬ينمي‭ ‬فيهم‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬ولا‭ ‬يستصغر‭ ‬أحداً،‭ ‬فكلما‭ ‬كان‭ ‬المعلم‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الطالب‭ ‬كلما‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يغرس‭ ‬فيه‭ ‬حب‭ ‬وخدمة‭ ‬دينه‭ ‬ووطنه،‭ ‬ونصيحتي‭ ‬كن‭ ‬أيها‭ ‬المعلم‭ ‬والمعلمة‭ ‬بصمة‭ ‬خير‭ ‬للغير‭.‬

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