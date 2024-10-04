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وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستقبل الدكتورة فوزية الجيب

10/4/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬يوسف‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والتي‭ ‬أهدت‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابها‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الشورى‭.. ‬عشرون‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الحصاد‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬بجهود‭ ‬المؤلفة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يلخص‭ ‬المسيرة‭ ‬المتميزة‭ ‬للعمل‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬تقدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فوزية‭ ‬يوسف‭ ‬الجيب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬غانم‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬على‭ ‬المساندة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

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