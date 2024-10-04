وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستقبل الدكتورة فوزية الجيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى، والتي أهدت نسخة من كتابها بعنوان «مجلس الشورى.. عشرون عامًا من الحصاد».
وخلال اللقاء، أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بجهود المؤلفة، مثنيًا على هذا العمل الذي يلخص المسيرة المتميزة للعمل البرلماني في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.
وفي ختام اللقاء تقدمت الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار رئيس مجلس الشورى بالشكر والتقدير إلى غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على المساندة والتعاون الدائم في كل ما من شأنه تحقيق الرؤى والتطلعات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
كلمات دالة
MENAFN04102024000055011008ID1108748368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.