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وزير البلديات ووفد المعهد الدولي للتنمية الإدارية يستعرضان جهود تنفيذ المدن الذكية

10/4/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ (‬ IMD ‭)‬،‭ ‬المعني‭ ‬بإصدار‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬العالمية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭. ‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والرقمية‭ ‬وتطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬سنويا‭ ‬كمؤتمر‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬المدن‭ ‬الذكية،‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬منَ‭ ‬الخبراتِ‭ ‬العالمية،‭ ‬وبحث‭ ‬دمجها‭ ‬مع‭ ‬التجارب‭ ‬المحليةِ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬النهضةِ‭ ‬العمرانية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬والمهندس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬

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