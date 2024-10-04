وزير البلديات ووفد المعهد الدولي للتنمية الإدارية يستعرضان جهود تنفيذ المدن الذكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مع وفد من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (
IMD )، المعني بإصدار التقارير السنوية العالمية الخاصة بمؤشرات المدن الذكية.
تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الجهود الحكومية نحو تهيئة البنية التحتية والرقمية وتطوير وتنفيذ حلول المدن الذكية. كما تمت الإشارة إلى فعاليات «قمة المدن الذكية» المنظمة من قبل الوزارة سنويا كمؤتمر متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول إلى المدن الذكية، بهدف الاستفادة منَ الخبراتِ العالمية، وبحث دمجها مع التجارب المحليةِ الرائدة في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على النهضةِ العمرانية في المملكة.
حضر الاجتماع المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كلمات دالة
MENAFN04102024000055011008ID1108748366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.