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النواب يشددون على عدم المساس بأموال المتقاعدين ومنع التلاعب في شروط الاستفادة من معاشات التقاعد

10/4/2024 7:14:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واصل‭ ‬النواب‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهم‭ ‬للتعاون‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬العلميات‭ ‬المشبوهة‭ ‬ومحاولات‭ ‬التزوير‭ ‬حتى‭ ‬تذهب‭ ‬مبالغ‭ ‬التقاعد‭ ‬الى‭ ‬مستحقيها‭.‬

وأكد‭ ‬الرفاعي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬لمنع‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬ومخالفات‭ ‬شروط‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬واستيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

وعبر‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬للتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتميز‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ -‬خطوة‭ ‬وحرص‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وتوضيح‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭.‬

منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬والوثائق،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬والشروط‭ ‬التنظيمية‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬ملفات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭.‬

وأوضح‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬السلطتين‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬قضايا‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬القانون،‭ ‬ويُظهر‭ ‬حرص‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭. ‬وأشاد‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزاماً‭ ‬مشتركاً‭ ‬بمتابعة‭ ‬الملفات‭ ‬الوطنية‭ ‬الهامة،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬النائب‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬دراسوأكدت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬حالات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬وجود‭ ‬133‭ ‬حالة‭ ‬مستوفية‭ ‬فقط،‭ ‬تُبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬نُقدّر‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬المستجدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬وشفافية‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬استيفاء‭ ‬133‭ ‬حالة‭ ‬للمتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭. ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬دراسة‭ ‬1413‭ ‬حالة‭ ‬للمنتسبين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬بطريقة‭ ‬دقيقة‭ ‬وموضوعية،‭ ‬وبمنهجية‭ ‬واضحة،‭ ‬مما‭ ‬يُعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‮»‬‭. ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المستوفين‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والاستدامة‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كسلطة‭ ‬تشريعية،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالعمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬بيئة‭ ‬تشريعية‭ ‬تعزز‭ ‬فرص‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لكل‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونستثمر‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬لتوفير‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تُساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬والأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬للمستحقين‭. ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استحقاق‭ ‬المستفيدين‭ ‬الذين‭ ‬ضموا‭ ‬مدد‭ ‬خدمة‭ ‬سابقة‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‮»‬‭.‬

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