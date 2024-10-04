هل نعاني من نقص الدواء؟يوسف حسين لـ((أخبار الخليج)): جهود متضافرة وإجراءات حاسمة لتوفير الدواء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





نقص‭ ‬الدواء‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬تحديا‭ ‬محليا‭ ‬فحسب‭ ‬لكنها‭ ‬مشكلة‭ ‬عالمية،‭ ‬تعددت‭ ‬الاسباب‭ ‬المؤدية‭ ‬اليها،‭ ‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بنقص‭ ‬بعض‭ ‬أدويته‭ ‬المعتاد‭ ‬عليها‭ ‬ويُطرح‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بدائل‭ ‬أخرى‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬التقت‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬اصحاب‭ ‬الصيدليات‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬توافر‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭.‬





استطاعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬العالمي‭ ‬وتسابق‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬للأمراض‭ ‬المختلفة‭ ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتكم؟

مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬والمشاكل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬الأدوية‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والجراحية،‭ ‬وايضا‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬شحنها‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولكننا‭ ‬اتخذنا‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التحدي،‭ ‬أولها‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬شركات‭ ‬وعدة‭ ‬دول‭ ‬كوكلاء‭ ‬ومستوردين‭

‬حرصا‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬المصادر‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬دواء‭ ‬آمن‭ ‬مطابق‭ ‬للمواصفات‭ ‬العالمية،‭ ‬واجتاز‭ ‬كل‭ ‬الاختبارات‭ ‬والموافقات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الفاعلية‭ ‬والأمان‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وبحسب‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬دواء‭ ‬ولكن‭ ‬نواجه‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬من‭ ‬عزوف‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬القديمة‭ ‬لان‭ ‬تركيبة‭ ‬السعر‭ ‬غير‭ ‬ملائمة،‭ ‬أيضا‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية‭ ‬الحديثة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬السعر‭ ‬المطروح‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ببعض‭ ‬الخطوات‭ ‬الجادة‭ ‬والإجراءات‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭. ‬

إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لجمعية‭ ‬أصحاب‭ ‬الصيدليات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬النواحي‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتكاملة‭.‬

ويلعب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دائما‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬وله‭ ‬بصمة‭ ‬ايجابية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لتشجيع‭ ‬المستثمرين‭ ‬ودعهم‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ما‭ ‬جعل‭

‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭.‬

‭

‬هل‭ ‬الدواء‭ ‬المتوافر‭ ‬حاليا‭ ‬يغطي‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬ومتطلباته؟

نعم،‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتجار‭ ‬ووكلاء‭ ‬الأدوية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬معظم‭ ‬الأدوية‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والجراحية‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عدة‭ ‬محاور،‭ ‬أولها‭ ‬توفير‭ ‬كميات‭ ‬كافية‭ ‬خاصة‭ ‬للأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسكري‭ ‬وهشاشة‭ ‬العظام‭ ‬ومرض‭ ‬السرطان،‭ ‬أمراض‭ ‬الكلي،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬أيضا‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الطارئة‭.‬

وأشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري،‭ ‬باستيراد‭ ‬أحدث‭ ‬جهاز‭ ‬روبوت‭ ‬جراحي‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬إجراء‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬ناجحة‭ ‬للمرضى‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للجراحات‭ ‬وثورة‭ ‬تكنولوجية‭ ‬هائلة‭.‬

من‭ ‬أين‭ ‬يتم‭ ‬تغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدواء؟

هناك‭ ‬جهود‭ ‬متضافرة‭ ‬وتعاون‭ ‬كمستوردين‭ ‬ووكلاء‭ ‬لمعظم‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الادوية‭ ‬للأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والمستشفيات‭ ‬العسكرية‭ ‬والحكومية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الأدوية‭ ‬لكل‭ ‬الأمراض‭ ‬تلبية‭ ‬لحاجة‭ ‬المرضى،‭ ‬ولا‭ ‬تدخر‭ ‬المملكة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وكلاء‭ ‬شركات‭ ‬الأدوية‭ ‬جهدا‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬لضمان‭ ‬الجودة‭ ‬والفاعلية‭ ‬والأمان‭ ‬بحسب‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

‭-‬هل‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيع‭ ‬الدواء‭ ‬محليا؟

نعم،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬تصنيع‭ ‬الدواء‭ ‬محليا‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬أنواع‭ ‬الأدوية‭ ‬المتعددة‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬مشاكل‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬التوريد‭ ‬أحيانا،‭ ‬نتيجة‭ ‬التقلبات‭ ‬والتغيرات‭ ‬السياسية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وهنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تكاتف‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لأنشاء‭ ‬مصانع‭ ‬ادوية‭ ‬محلية‭ ‬وأدوات‭ ‬جراحية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

كيف‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدواء‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬والجراحية‭ ‬لتغطية‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬والمستشفيات؟

هناك‭ ‬تعاون‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأخص‭ ‬بالذكر‭ ‬هنا‭ ‬مشروع‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬العلاج‭ ‬وإجراء‭ ‬كل‭ ‬التحاليل‭ ‬والعمليات‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬تحدده‭ ‬ضوابط‭ ‬وآليات‭ ‬بمعرفة‭ ‬هيئة‭ ‬الدواء‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬السوق‭ ‬ومراقبة‭ ‬الجودة‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬وتوصيل‭ ‬الدواء‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬

أين‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الدواء‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية؟

مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيلعب‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الدواء‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الجراحية‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬طفرة‭ ‬وقفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الدواء،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وسيكون‭ ‬لذلك‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬فاعلية‭ ‬الأدوية‭ ‬وتجنب‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬وكيفية‭ ‬علاجها‭ ‬بسرعة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

كلمات دالة