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الأمم المتحدة تثير أزمة العاملات المنزليات المهاجرات في لبنان

10/4/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشفت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬المهاجرات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬محتجزات‭ ‬داخل‭ ‬منازل‭ ‬أرباب‭ ‬عملهن‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأفادت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬تخلي‭ ‬الأسر‭ ‬اللبنانية‭ ‬عن‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬الأجنبيات‭ ‬وتركهن‭ ‬يواجهن‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭.‬وسلطت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محنة‭ ‬نحو‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬مهاجر‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬تشكل‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬إثيوبيا‭ ‬وكينيا‭ ‬وسريلانكا‭ ‬والسودان‭ ‬وبنجلاديش‭ ‬والفلبين‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬منهم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ماثيو‭ ‬لوتشيانو‭ ‬‮«‬نتلقى‭ ‬تقارير‭ ‬متزايدة‭ ‬عن‭ ‬عاملات‭ ‬منزليات‭ ‬مهاجرات‭ ‬تخلى‭ ‬عنهن‭ ‬أصحاب‭ ‬عملهن‭ ‬اللبنانيون‭ ‬قبل‭ ‬فرارهم‭ ‬وتُركن‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬المنازل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬أجراه‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬‮«‬إنهن‭ ‬يواجهن‭ ‬خيارات‭ ‬محدودة‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمأوى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬زار‭ ‬الخميس‭ ‬مركز‭ ‬إيواء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬يضم‭ ‬64‭ ‬عائلة‭ ‬سودانية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬تتلقى‭ ‬طلبات‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬مهاجرين‭ ‬ينشدون‭ ‬المساعدة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭. ‬كما‭ ‬سعت‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬لإجلاء‭ ‬مواطنيها،‭ ‬لافتا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬تمويلا‭ ‬كبيرا‭ (...) ‬غير‭ ‬متوافر‭ ‬لدينا‭ ‬حاليا‮»‬‭.

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬نقلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثقلها‭ ‬العسكري‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭. ‬وأسفرت‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬بينما‭ ‬فر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭. ‬والوضع‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعمال‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر،‭ ‬حيث‭ ‬يرتبط‭ ‬وضعهم‭ ‬القانوني‭ ‬غالبا‭ ‬بصاحب‭ ‬عملهم‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬الكفالة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭.‬

وتقول‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬يسمح‭ ‬بالانتهاكات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حجب‭ ‬الأجور‭ ‬ومصادرة‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للعمال‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬لوتشيانو‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬يغادرون‭ ‬إما‭ ‬يتركون‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬دون‭ ‬اصطحابهن‭ ‬معهم‭ (...) ‬أو‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬اذ‭ ‬يتركون‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬محتجزات‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬بينما‭ ‬هم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬أمكنة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العاملات‭ ‬اللواتي‭ ‬تركن‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬يواجهن‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تجيد‭ ‬كثيرات‭ ‬منهن‭ ‬التحدث‭ ‬بالعربية‭. ‬أضاف‭ ‬‮«‬كثيرات‭ ‬ليس‭ ‬لديهن‭ ‬وثائق،‭ ‬ونتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬يترددن‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬القبض‭ ‬عليهن‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬ترحيلهن‮»‬‭.
‬وأشار‭ ‬لوتشيانو‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مشاكل‭ ‬هائلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬العقلية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬العاملات‭ ‬المنزليات‭ ‬المهاجرات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

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