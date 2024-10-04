Saturday, 05 October 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية إيران: ندعم مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل متزامن

10/4/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -‬‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تدعم‮»‬‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬متزامن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬صعب‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬اليومي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬ببنى‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬ندعم‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بشرط‭ ‬أولا‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬وموافقة‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬ثانيا‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ينهي‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬عامه‭ ‬الأول‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭. ‬

ومحاولات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬متعثرة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬فيما‭ ‬اغتالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬طرحته‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قتل‭ ‬1 , 100‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬مئات‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة،‭ ‬أدت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 2‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأكّد‭ ‬عراقجي‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ستدعم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬جهود‭ ‬لبنان‭ ‬لمواجهة‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الثابت‮»‬‭ ‬للبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعميه‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬للبنان،‭ ‬وكانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬للبنانيين‭ ‬الشيعة،‭ ‬وكانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬شخصيا‮»‬‭.

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتخلل‭ ‬زيارات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لبيروت‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعلنها‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭. ‬

لكنّ‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اغتيال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬أي‭ ‬خليفة‭ ‬له‭. ‬

وتعد‭ ‬طهران‭ ‬الداعمة‭ ‬الأبرز‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بخسائر‭ ‬كبرى‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬استهداف‭ ‬اسرائيل‭ ‬لكبار‭ ‬قادته‭ ‬العسكريين‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتليه‭ ‬وعتاده‭.

وتمد‭ ‬إيران‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالمال‭ ‬والسلاح،‭ ‬بينما‭ ‬تسهّل‭ ‬سوريا‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬إليه‭.

MENAFN04102024000055011008ID1108748354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث