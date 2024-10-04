وزير خارجية إيران: ندعم مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل متزامن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -‬‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّد‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تدعم‮»‬‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬متزامن‮»‬،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬

وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬صعب‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬وتكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬اليومي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬ببنى‭ ‬ومنشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬ندعم‭ ‬جهود‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بشرط‭ ‬أولا‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬وموافقة‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬ثانيا‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ينهي‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬عامه‭ ‬الأول‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭. ‬

ومحاولات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬متعثرة‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬فيما‭ ‬اغتالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مقترح‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬21‭ ‬يوما‭ ‬طرحته‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قتل‭ ‬1 , 100‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬مئات‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة،‭ ‬أدت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 2‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأكّد‭ ‬عراقجي‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ستدعم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬جهود‭ ‬لبنان‭ ‬لمواجهة‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬أكّد‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الثابت‮»‬‭ ‬للبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬داعميه‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬للبنان،‭ ‬وكانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬للبنانيين‭ ‬الشيعة،‭ ‬وكانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬داعمة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬هذا‭ ‬شخصيا‮»‬‭.

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وعادة‭ ‬ما‭ ‬تتخلل‭ ‬زيارات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لبيروت‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعلنها‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭. ‬

لكنّ‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬اغتيال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬أي‭ ‬خليفة‭ ‬له‭. ‬

وتعد‭ ‬طهران‭ ‬الداعمة‭ ‬الأبرز‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بخسائر‭ ‬كبرى‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬استهداف‭ ‬اسرائيل‭ ‬لكبار‭ ‬قادته‭ ‬العسكريين‭ ‬وتحركات‭ ‬مقاتليه‭ ‬وعتاده‭.

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وتمد‭ ‬إيران‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بالمال‭ ‬والسلاح،‭ ‬بينما‭ ‬تسهّل‭ ‬سوريا‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬إليه‭.

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