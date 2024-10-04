مسؤولان في الأمم المتحدة: معظم مراكز الإيواء في لبنان ممتلئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وعددها‭ ‬900‭ ‬ملجأ‭ ‬تقريبا‭ ‬أصبحت‭ ‬ممتلئة‭ ‬بالنازحين،‭ ‬وأشارا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الذين‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬أو‭ ‬المتنزهات‭ ‬العامة‭. ‬

وقالت‭ ‬رولا‭ ‬أمين،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬معظم‭ ‬الملاجئ‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وعددها‭ ‬900‭ ‬تقريبا،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬قدرة‭ ‬استيعابية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬لإيواء‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الفنادق‭ ‬وبعض‭ ‬النوادي‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬تجاوز‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬فيما‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وسقط‭ ‬معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭. ‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬لوتشيانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭: ‬‮«‬الطرق‭ ‬مزدحمة‭ ‬والناس‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬وفي‭ ‬الشوارع‭ ‬وعلى‭ ‬الشاطئ‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬لوتشيانو‭ ‬امتلاء‭ ‬معظم‭ ‬الملاجئ،‭ ‬ومنها‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وجبل‭ ‬لبنان،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬بعضها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬به‭ ‬أماكن‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬الإيواء‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مدارس،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تعطيل‭ ‬الدراسة‭. ‬

وأبدى‭ ‬لوتشيانو‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وأغلبهم‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬الذين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أرباب‭ ‬عملهم‭ ‬‮«‬تخلوا‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أوراق‭... ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وترحيلهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬العاملين‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وسريلانكا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬التحدث‭ ‬بالعربية‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنان‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المركبات،‭ ‬لكن‭ ‬رولا‭ ‬أمين‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يعبر‭ ‬الحدود‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬أقدامهم‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬مستميتة‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬ولذلك‭ ‬ساروا‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬المدمر‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬ممن‭ ‬وصلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬وعددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬185‭ ‬ألفا،‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والقصر‭ ‬وأن‭ ‬بعضهم‭ ‬وصل‭ ‬دون‭ ‬والديه‭. ‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬فرارهم‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬تصل‭ ‬العائلات‭ ‬وهي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬جسدي‭ ‬ونفسي‭ ‬كبير‭ ‬وفي‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬للدعم‮»‬‭. ‬