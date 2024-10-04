Saturday, 05 October 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولان في الأمم المتحدة: معظم مراكز الإيواء في لبنان ممتلئة

10/4/2024 7:14:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولان‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وعددها‭ ‬900‭ ‬ملجأ‭ ‬تقريبا‭ ‬أصبحت‭ ‬ممتلئة‭ ‬بالنازحين،‭ ‬وأشارا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الذين‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬أو‭ ‬المتنزهات‭ ‬العامة‭. ‬

وقالت‭ ‬رولا‭ ‬أمين،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬معظم‭ ‬الملاجئ‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬أنشأتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وعددها‭ ‬900‭ ‬تقريبا،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬قدرة‭ ‬استيعابية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬لإيواء‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الفنادق‭ ‬وبعض‭ ‬النوادي‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬تجاوز‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬فيما‭ ‬قُتل‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وسقط‭ ‬معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلى‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭. ‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬لوتشيانو،‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭: ‬‮«‬الطرق‭ ‬مزدحمة‭ ‬والناس‭ ‬ينامون‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬وفي‭ ‬الشوارع‭ ‬وعلى‭ ‬الشاطئ‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬لوتشيانو‭ ‬امتلاء‭ ‬معظم‭ ‬الملاجئ،‭ ‬ومنها‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وجبل‭ ‬لبنان،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬بعضها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬به‭ ‬أماكن‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬الإيواء‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مدارس،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تعطيل‭ ‬الدراسة‭. ‬

وأبدى‭ ‬لوتشيانو‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وأغلبهم‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬الذين‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أرباب‭ ‬عملهم‭ ‬‮«‬تخلوا‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أوراق‭... ‬ونتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬فإنهم‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأنهم‭ ‬يخشون‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وترحيلهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬العاملين‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬وسريلانكا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬التحدث‭ ‬بالعربية‭. ‬

وأدت‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبنان‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬المركبات،‭ ‬لكن‭ ‬رولا‭ ‬أمين‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يعبر‭ ‬الحدود‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬رأينا‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬يسيرون‭ ‬على‭ ‬أقدامهم‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬مستميتة‭ ‬للفرار‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬ولذلك‭ ‬ساروا‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬المدمر‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬بالمئة‭ ‬ممن‭ ‬وصلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬وعددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬185‭ ‬ألفا،‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والقصر‭ ‬وأن‭ ‬بعضهم‭ ‬وصل‭ ‬دون‭ ‬والديه‭. ‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬بسبب‭ ‬فرارهم‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬تصل‭ ‬العائلات‭ ‬وهي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬جسدي‭ ‬ونفسي‭ ‬كبير‭ ‬وفي‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬للدعم‮»‬‭. ‬

MENAFN04102024000055011008ID1108748353

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث