مصدر مقرب من حزب الله اللبناني: نصر الله دُفن ((مؤقتا كوديعة)) في مكان ((سري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬بغارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬دُفن‭ ‬‮«‬مؤقتا‭ ‬كوديعة‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬تشييعه‭ ‬شعبيا‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬متحفظا‭ ‬عن‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬دُفن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬كوديعة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬سرّي،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬توافر‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لتشييع‭ ‬جماهيري‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬خشية‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬باستهداف‭ ‬المشيعين‭ ‬ومكان‭ ‬دفنه‮»‬‭. ‬

ويجوز‭ ‬لدى‭ ‬الطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬عند‭ ‬وفاة‭ ‬شخص،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تركه‭ ‬وصية‭ ‬بدفنه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬محدد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بسبب‭ ‬عائق‭ ‬أو‭ ‬حرب،‭ ‬أن‭ ‬يُصار‭ ‬الى‭ ‬دفنه‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬خشبي‭ ‬مؤقتا‭ ‬تحت‭ ‬التراب‭ ‬كوديعة،‭ ‬بعد‭ ‬الصلاة‭ ‬عليه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينقل‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬الوصية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬حاول‭ ‬بواسطة‭ ‬قادة‭ ‬لبنانيين‭ ‬الحصول‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضمانات‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬تشييع‭ ‬جماهيري‭ ‬لنصر‭ ‬الله‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الضمانات‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬والجنوب،‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقتل‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬ضخمة‭ ‬نفّذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬المقرّ‭ ‬المركزي‮»‬‭ ‬للحزب‭ ‬الموجود‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬مبان‭ ‬مدنية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حارة‭ ‬حريك،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إرهابيا‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الرتب‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬الحزب‭ ‬نفى‭ ‬ذلك،‭ ‬وأعلن‭ ‬لاحقا‭ ‬مقتل‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬نيلفوروشان،‭ ‬وقائد‭ ‬عمليات‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬علي‭ ‬كركي،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬قائد‭ ‬حرس‭ ‬نصر‭ ‬الله‭. ‬

ولم‭ ‬يحدّد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬موعد‭ ‬انتخاب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬للحزب‭ ‬أو‭ ‬يكشف‭ ‬رسميا‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬تشييعه‭. ‬

ويعود‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الهيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أعضاء،‭ ‬انتخاب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭. ‬

ويعد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬السياسي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬الذي‭ ‬تربطه‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬المرشّح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬لتولّي‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب،‭ ‬وفق‭ ‬خبراء‭. ‬

وخلال‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬بغارات‭ ‬أعنف‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬لدى‭ ‬اغتيال‭ ‬نصر‭ ‬الله،‭ ‬وفق‭ ‬سكان‭ ‬ومراسلين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬المستهدف‭ ‬كان‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭. ‬