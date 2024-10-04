نقابة الصحفيين: أيلول يشهد انفلات احتلالي بالرصاص في الضفة و 166 شهيدا منذ أكتوبر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين التصعيد المستمر في استهداف الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال مما أدى الى استشهاد اثنين من الزملاء في شهر أيلول الماضي ملتحقين بنحو 164 من زملائهم الذين قضوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وبداية العدوان الإسرائيلية .

ورصد التقرير الإعلامي الصادر عن لجنة الحريات في النقابة 185 جريمة وانتهاكا من قبل جيش ومؤسسات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر ايلول 2024 حمل معه الكثير من الجرائم وفي مقدمتها استشهاد الزميل الصحفي عبدالله كشكش برصاص طائرة مسيرة غرب مدينة رفح ، في حين استشهد ايضا الزميل الصحفي محمد أبو شوقة في مخيم البريج بقصف صاروخي على منزله .

وأضاف التقرير ان لجنة الحريات رصدت 9 إصابات دامية بالرصاص الحي وشظايا الصواريخ بالضفة الغربية وقطاع غزة مع ارتفاع كبير جدا بإطلاق النار الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه الطواقم الصحفية بغرض منعهم من التغطية حيث تم رصد 44 حالة .

في حين تم اعتقال 5 من الصحفيين من بينهم صحفيتين ،واقتحام وتدمير وتفتيش 10 من المؤسسات ومنازل الصحفيين بينما أصيب نحو 23 من الصحفيين باستنشاق الغاز السام المدمع الذي اطلقه جيش الاحتلال اتجاههم، وتعرض 10 منهم لمحاولة الدهس والمطاردة بالعربات العسكرية.

وبين التقرير ان منهجية المنع من التغطية طالت 67 من الصحفيين في الضفة الغربية خلال عملهم في تغطية الأحداث واغلبها في شمال الضفة الغربية.

وأكد التقرير على رفض النقابة إجراءات الاحتلال التي طالت قرار إغلاق مكتب الجزيرة بمدينة رام الله ومصادرة معداتها الصحفية ،وكذلك تفجير جهاز البث وتحطيم معدات اذاعة ناس في جنين وتحطيم محتويات 11 من المؤسسات الإعلامية.

واختتم التقرير بتأكيد استمرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مساعيها لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحفية عبر التواصل مع كافة المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية ،وصولا لعدم إفلات كافة مستويات منظومة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين .