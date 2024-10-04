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وزارة الصحة: غير صحيح ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن خطة طوارئ صحية

10/4/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 10 (كونا) –- قالت وزارة الصحة إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن رسالة منشورة حول "خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك" هي غير صحيحة مؤكدة أنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.
وشددت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبا لإثارة القلق بين المواطنين.
وأكدت على اتخاذها كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من ينشر تلك الإشاعات ويعمل على ترويج المعلومات المضللة حرصا منها على صحة الفرد وسلامة المجتمع وسعيا نحو بيئة معلوماتية آمنة ومستقرة. (النهاية) م ر ف

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