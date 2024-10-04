وزارة الصحة: غير صحيح ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن خطة طوارئ صحية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 4 – 10 (كونا) –- قالت وزارة الصحة إن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي
عن رسالة منشورة حول "خطة للطوارئ وما يتبعها من تعميمات وإجراءات صحية تتخذ حيال ذلك" هي غير صحيحة مؤكدة أنها لم تصدر عن الجهات الرسمية في الوزارة.
وشددت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تجنبا لإثارة القلق بين المواطنين.
وأكدت على اتخاذها كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق من ينشر تلك الإشاعات ويعمل على ترويج المعلومات المضللة حرصا منها على صحة الفرد وسلامة المجتمع وسعيا نحو بيئة معلوماتية آمنة ومستقرة. (النهاية) م ر ف
MENAFN04102024000071011013ID1108747695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.