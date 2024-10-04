الرئيس الفرنسي: الفرنكوفونية مساحة للنفوذ الدبلوماسي لمواجهة تحديات القرن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الجمعة إن الفرنكوفونية تعد مساحة للنفوذ الدبلوماسي الذي يسمح بمواجهة تحديات القرن وأنها تهدف لـ "جمع وتوحيد" الناطقين بالفرنسية في العالم.
جاءت تصريحات ماكرون في كلمة ألقاها في افتتاح قمة الفرنكوفونية الـ 19 التي تستضيفها فرنسا لأول مرة منذ 33 عاما في المدينة الدولية للغة الفرنسية بقصر فيلا ركوتري الواقع على مسافة 60 كيلومترا شمال باريس.
وقال ماكرون إن اللغة الفرنسية "المتجددة باستمرار" هي لغة "المقاومة والقتال" مشددا على ضرورة المحافظة على اللغة الفرنسية من خلال مواصلة الاستثمار في المدارس والاستثمار في تدريب المعلمين وكذلك المترجمين والمحررين بالفرنسية.
وعلى مدى يومين تستمر أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم 88 بلدا ومنطقة ويحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات وتهدف إلى تعزيز سبل الابداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية.
وتستضيف فرنسا هذه القمة التي تعد فعالية أساسية نظرا إلى القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي تتناولها وهي محطات دولية مهمة لفرنسا هذا العام.
ويلتقي في القمة 1500 من قادة الدول والأعمال من نحو 100 بلد ويشهدون معرض الابتكارات باللغة الفرنسية الذي يسعى إلى تحفيز الابتكار والشراكات والنجاح باللغة الفرنسية وتعزيز ذلك من خلال لجان ولقاءات بين الشركات وتوفير أماكن للعروض لتناول ملفات مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال في مجال الطاقة ورأس المال البشري بالإضافة قضايا أخرى.
والفرنسية هي خامس لغات العالم انتشارا ويتحدث بها أكثر من 320 مليون شخص ويتعلمها أكثر من 150 مليونا من شتى أنحاء العالم. (النهاية) م ع / ه س ص
MENAFN04102024000071011013ID1108747689
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