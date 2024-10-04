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الرئيس الفرنسي: الفرنكوفونية مساحة للنفوذ الدبلوماسي لمواجهة تحديات القرن

10/4/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 10 (كونا) -- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن الفرنكوفونية تعد مساحة للنفوذ الدبلوماسي الذي يسمح بمواجهة تحديات القرن وأنها تهدف لـ "جمع وتوحيد" الناطقين بالفرنسية في العالم.
جاءت تصريحات ماكرون في كلمة ألقاها في افتتاح قمة الفرنكوفونية الـ 19 التي تستضيفها فرنسا لأول مرة منذ 33 عاما في المدينة الدولية للغة الفرنسية بقصر فيلا ركوتري الواقع على مسافة 60 كيلومترا شمال باريس.
وقال ماكرون إن اللغة الفرنسية "المتجددة باستمرار" هي لغة "المقاومة والقتال" مشددا على ضرورة المحافظة على اللغة الفرنسية من خلال مواصلة الاستثمار في المدارس والاستثمار في تدريب المعلمين وكذلك المترجمين والمحررين بالفرنسية.
وعلى مدى يومين تستمر أعمال قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم 88 بلدا ومنطقة ويحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات وتهدف إلى تعزيز سبل الابداع والابتكار وريادة الأعمال باللغة الفرنسية.
وتستضيف فرنسا هذه القمة التي تعد فعالية أساسية نظرا إلى القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التي تتناولها وهي محطات دولية مهمة لفرنسا هذا العام.
ويلتقي في القمة 1500 من قادة الدول والأعمال من نحو 100 بلد ويشهدون معرض الابتكارات باللغة الفرنسية الذي يسعى إلى تحفيز الابتكار والشراكات والنجاح باللغة الفرنسية وتعزيز ذلك من خلال لجان ولقاءات بين الشركات وتوفير أماكن للعروض لتناول ملفات مثل الذكاء الاصطناعي والانتقال في مجال الطاقة ورأس المال البشري بالإضافة قضايا أخرى.
والفرنسية هي خامس لغات العالم انتشارا ويتحدث بها أكثر من 320 مليون شخص ويتعلمها أكثر من 150 مليونا من شتى أنحاء العالم. (النهاية) م ع / ه س ص

MENAFN04102024000071011013ID1108747689

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