بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع
التاريخ
10/4/2024 2:50:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.13 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2372.
وأغلقت البورصة على تداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 1753 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 17 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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