بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع



وأغلقت على تداول 2.6 مليون سهم، موزعة على 1753 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.7 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 17 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.