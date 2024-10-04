أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مطلع 2023



واقترب خام برنت من 78 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمئة يوم الخميس، وفقا لوكالة (بلومبرغ نيوز).



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل، مثلما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.



ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة، وهي الأكبر منذ شباط 2023.