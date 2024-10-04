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أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مطلع 2023

10/4/2024 2:50:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لتحافظ على مكاسبها الأسبوعية القوية، بعد أكبر قفزة لها في يوم واحد منذ عام تقريباً، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تقرر ضرب منشآت النفط الخام الإيرانية رداً على هجوم صاروخي في وقت سابق من هذا الأسبوع.


واقترب خام برنت من 78 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5 بالمئة يوم الخميس، وفقا لوكالة (بلومبرغ نيوز).


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل، مثلما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل.


ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ثمانية بالمئة، وهي الأكبر منذ شباط 2023.

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