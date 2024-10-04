الأهلي والسلط يفوزان على كفرسوم وساكب بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - واصل فريقا السلط والأهلي تحقيق انتصاراتهما في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز الذي خرج به الأهلي على حساب كفرسوم بنتيجة 27-20، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الثانية، بينما فاز فريق السلط على فريق ساكب بنتيجة 22-17.
ويلتقي فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد السبت في صالة مدينة الحسن للشباب بإربد.
وتشهد منافسات الدوري
مشاركة 8 فرق تتنافس للفوز باللقب، بينما يهبط فريق واحد إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
MENAFN04102024000072011014ID1108747652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.