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الأهلي والسلط يفوزان على كفرسوم وساكب بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

10/4/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - واصل فريقا السلط والأهلي تحقيق انتصاراتهما في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز الذي خرج به الأهلي على حساب كفرسوم بنتيجة 27-20، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة الثانية، بينما فاز فريق السلط على فريق ساكب بنتيجة 22-17.
ويلتقي فريقا العربي والكتة عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد السبت في صالة مدينة الحسن للشباب بإربد.
وتشهد منافسات الدوري مشاركة 8 فرق تتنافس للفوز باللقب، بينما يهبط فريق واحد إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.

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