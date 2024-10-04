كيف يؤثر فسفور إسرائيل على الصحة؟

الاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية وتوصيات الأمم المتحدة، يستخدم كل ما هو محرّم وقاتل للانسان في حربه القذرة.



وفي [خر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في حزيران| يونيو فإن "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض في 17 بلدة في جنوبي لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.





كيف يؤثر الفسفور على صحة الإنسان؟

يؤثر الفسفور الأبيض على صحة الإنسان بطريقتين تعتمدان على الفترة الزمنية التي تم خلالها التعرض للفسفور الأبيض:



وتظهر عند التعرض إلى مستويات عالية من الفسفور الأبيض لفترة وجيزة عن طريق الابتلاع أو الاستنشاق أو الجلد أو العينين، ويظهر أثر الابتلاع على ثلاثة مراحل:



المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي تكون بعد دقائق إلى ثماني ساعات بعد التعرض للفسفور الأبيض، وفي هذه المرحلة تظهر التأثيرات على الجهاز الهضمي. وقد تكون الآثار في هذه المرحلة شديدة إلى درجة أن تؤدي إلى الوفاة خلال24 إلى 48 ساعة.



المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي تلي المرحلة الأولى، وهي مرحلة خالية من الأعراض وتستمر لمدة 8 ساعات إلى حوالى يومين.



المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تتسم بتراجع متسارع للحالة حيث يحدث فيها فشل في عدة أعضاء في الجسم، وقد تبدأ هذه المرحلة بعد 4إلى 8 أيام من بدء المرحلة الثانية، وتحدث فيها تأثيرات شديدة على الجهاز الهضمي (قيء وتشنجات وآلام في البطن)، وعلى الكلى، وعلى الكبد، وعلى القلب والأوعية الدموية وعلى الجهاز العصبي المركزي وقد تنتهي هذه المرحلة بالوفاة.



وقد أظهرت التجارب على الفئران والجرذان أن للفسفور الأبيض سمية حادة شديدة عند التعرض له عن طريق الفم. أما إذا حدث التعرض عن طريق الاستنشاق فإنه يؤدي إلى تهيج في الجهاز التنفسي وسعال.



وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أظهرت النتائج ظهور آثار سلبية على الجهاز التنفسي والكلى والكبد عند استنشاق دخان الفسفور الأبيض.



التأثير على الجلد

وقد يكون التعرض للفسفور الأبيض عن طريق الجلد، ويؤدي ذلك عند البشر إلى حروق شديدة وتكون هذه الحروق نخرية (بالإنجليزية: Necrotic)، ويكون لونها أصفر وتتوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية، كما أن لها رائحة شبيهة برائحة الثوم.



أما في حال تعرض العينين إلى أبخرة الفسفور الأبيض، فإن ذلك يسبب تهيجاً شديداً وإحساساً بوجود جسم غريب فيها، ويؤدي أيضاً إلى فرط إنتاج الدموع أو الدمعان (بالإنجليزية: Lacrimation)، وتشنج الجفن (بالإنجليزية: Blepharospasm)، وزيادة الحساسية للضوء أو رهاب الضوء (بالإنجليزية: Photophobia).



كما أن جزيئات الفسفور كاوية وتؤدي إلى تلف شديد في حال ملامستها للأنسجة؛ حيث أنها قد تسبب ضرراً للقرنية بما في ذلك حدوث ثقب، أو التهاب داخل مقلة العين (بالإنجليزية: Endophthalmitis)، وانقلاب غير طبيعي للجفن (بالإنجليزية: Ectropion).



ما هو الاسعاف الأولي عند التعرض للقنابل الفسفورية؟

يكون العلاج الأولي بعد التعرض للفسفور الأبيض علاجاً داعماً في المقام الأول، حيث لا يوجد أي دواء في حال التسمم بالفسفور الأبيض، ويتم التعامل مع حالة الشخص المعترض للفسفور الأبيض بحسب طريقة التعرض:



في حال التعرض عن طريق العين

يجب إبعاد الضحية فوراً عن مكان التعرض.



يجب غسل العينين بكمية كبيرة من الماء البارد لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.



يجب إبقاء العيون مغطاة بكمادات رطبة لمنع جزيئات الفسفور الأبيض من إعادة الاشتعال.



يجب تجنب وضع أي مرهم ذو أساس زيتي أو دهني لأنه قد يزيد من امتصاص الفسفور الأبيض.



يجب طلب العناية الطبية مباشرة بعد ذلك.



في حال التعرض عن طريق الابتلاع

يجب إبعاد الضحية فوراً عن مكان التعرض.



يجب التأكد من أن المجرى التنفسي للضحية غير مسدود.



يجب عدم تحفيز التقيؤ.



يجب مراقبة وظائف القلب وتقييم وجود انخفاض في ضغط الدم (بالإنجليزية:

Hypotension)، أو وجود اضطراب في نبضات القلب (بالإنجليزية: Dysrhythmia)، أو هبوط في التنفس (بالإنجليزية: Respiratory Depression).



يجب تقييم انخفاض سكر الدم (بالإنجليزية: Hypoglycemia)، أو وجود اضطراب في توازل الشوارد الكهربية (بالإنجليزية: Electrolytes Imbalance)، أو انخفاض مستويات الأكسجين (بالإنجليزية: Hypoxia).



يجب إعطاء سوائل وريدية في حال ملاحظة أي دليل على حدوث صدمة (بالإنجليزية: Shock) أو انخفاض في ضغط الدم.



يجب طلب العناية الطبية مباشرة بعد ذلك. (الميادين)

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