مسيرة عراقية تقتل جنديين إسرائيليين وتجرح 24 آخرين في الجولان

مسيرة عراقية تقتل جنديين إسرائيليين وتجرح 24 آخرين في الجولان
التاريخ
10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة من العراق.
ووفق بيان لجيش الاحتلال فإن الهجوم وقع على قاعدة عسكرية في الجولان قبل يومين.
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