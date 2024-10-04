Friday, 04 October 2024 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة عراقية تقتل جنديين إسرائيليين وتجرح 24 آخرين في الجولان

10/4/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة من العراق.


ووفق بيان لجيش الاحتلال فإن الهجوم وقع على قاعدة عسكرية في الجولان قبل يومين.

MENAFN04102024000072011014ID1108747634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث