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الأردن يدين اقتحام المسجد الأقصى والنفخ في البوق

10/4/2024 2:49:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، اليوم الجمعة، وإقدامهم على ممارسات استفزازية بما في ذلك النفخ في البوق في انتهاك لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك .
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.
وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
--(بترا)

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