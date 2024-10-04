مفتاح تهيئة البطارية من شركة Eaton يوفر عنصر مرونة شحن المركبات الكهربائية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton عن عقد شراكة مع شركة Munich Electrification لتطوير وتسويق مفتاح تهيئة البطارية (BCS)، وهو حل متقدم مخصص للاستخدام مع البطاريات المزدوجة بجهد 400 فولت/800 فولت الموجودة في المركبات الكهربائية. يتيح هذا الجهاز المبتكر المتكامل ثنائي الاستقرار المخصص لإعادة تهيئة البطارية بين وضع التوازي والتسلسل للمركبات التي تعمل بجهد 800 فولت الشحن بفعالية باستخدام شاحن بجهد 400 فولت، بالإضافة إلى توفيره العديد من المزايا مقارنة بالحلول التقليدية.

صرح Mark Schneider، رئيس قسم eMobility في شركة Eaton، قائلاً: "نعول نحن في شركة Eaton على خبرتنا الثرية في تطوير حلول التنقل الكهربائي لإطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة الواعدة بالشراكة مع شركة Munich Electrification المتخصصة في تطوير أنظمة إدارة متطورة للبطاريات". "توجد الكثير من المركبات التي تعمل بجهد 800 فولت، ولكن العديد من محطات الشحن لا يمكنها توفير إلا قدرة بجهد 400 فولت. وهنا يبرز دور مفتاح تهيئة البطارية (BCS) الذي يوفر عنصر مرونة الشحن للمستهلكين الذين يرغبون في الوصول إلى شبكة موسعة من شواحن التيار المستمر."

تم تصميم مفتاح تهيئة البطارية (BCS) من شركة Eaton للاستخدام في المركبات العادية والمركبات التجارية الخفيفة والمركبات متعددة الأغراض (UTV)، إذ يتيح تقليل عدد المكونات الموجودة في وحدة فصل البطارية إلى ما يصل إلى 12 مكونًا، مما يؤدي إلى تبسيط آلية عمل النظام ويسهل عملية التعبئة والتجميع. علاوةً على ذلك، يعمل مفتاح تهيئة البطارية (BCS) على تقليل مقاومة التلامس، ومن شأن هذا تحسين كفاءة النظام وأدائه بشكل عام عن طريق تقليل عدد نقاط التلامس التي تتطلبها الموصلات التقليدية.

لضمان أعلى معايير السلامة في المركبات الكهربائية، يحتوي مفتاح تهيئة البطارية (BCS) على قفل ميكانيكي يمنع حدوث ماس كهربائي في حزمة البطاريات من جراء الأعطال أو أخطاء البرمجيات أو حالات تعطل الموصلات. كما يمكن لمفتاح تهيئة البطارية (BCS) توفير عناصر الاستقرار عندما تفقد وحدة التحكم الإلكترونية الطاقة. ثم إن خاصية ثنائية الاستقرار التي يتمتع بها تعمل على تحسين الكفاءة في أثناء العمليات العادية عن طريق التخلص من تيار الحمل الموجود في الموصل التقليدي، كما يظهر مرونة فائقة عند حدوث أعطال الجهد المنخفض عن طريق توفير ظروف آمنة في حال حدوث مجموعة كبيرة من حالات الفشل المحتملة.

صرح Uwe Wiedemann، المدير الإداري في Munich Electrification، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء التعاون مع شركة Eaton في إطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة الرائدة التي طورها فريق البحث والتطوير المتميز". "إن صهر تاريخ شركة Munich Electrification على صعيد الابتكار في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية في بوتقة واحدة مع خبرة شركة Eaton في مجالي التحويل الكهربائي وتصنيع السيارات يساعدنا في مواجهة أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا معًا."

تعرّف على تكنولوجيا مفتاح تهيئة البطارية (BCS) وحلول كهربة المركبات الأخرى من Eaton.

تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.

تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .

نبذة عن Munich Electrification

تعد Munich Electrification شركة رائدة في توفير حلول إدارة البطاريات المبتكرة، إذ ينصب جل تركيزها على تطوير أنظمة إدارة البطاريات والإلكترونيات المستدامة. كما تقدم شركة Munich Electrification أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير البرمجيات والإلكترونيات، ناهيك عن خبرتها الثرية التي اكتسبتها بفضل فريق من المتخصصين الشغوفين من 24 بلدًا والذين سبق وأن عملوا بالفعل في شركات تصنيع سيارات معروفة. وشركة Munich Electrification إذ تلتزم بدعم آليات الابتكار ناهيك عن شغفها الذي يتجاوز الحدود، فإنها تسعى إلى أن تكون مزودًا رائدًا متميزًا في عالم المركبات الكهربائية وغيره.

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