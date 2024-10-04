مفتاح تهيئة البطارية من شركة Eaton يوفر عنصر مرونة شحن المركبات الكهربائية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة إدارة الطاقة الذكية Eaton عن عقد شراكة مع شركة Munich Electrification لتطوير وتسويق مفتاح تهيئة البطارية (BCS)، وهو حل متقدم مخصص للاستخدام مع البطاريات المزدوجة بجهد 400 فولت/800 فولت الموجودة في المركبات الكهربائية. يتيح هذا الجهاز المبتكر المتكامل ثنائي الاستقرار المخصص لإعادة تهيئة البطارية بين وضع التوازي والتسلسل للمركبات التي تعمل بجهد 800 فولت الشحن بفعالية باستخدام شاحن بجهد 400 فولت، بالإضافة إلى توفيره العديد من المزايا مقارنة بالحلول التقليدية.
صرح Mark Schneider، رئيس قسم eMobility في شركة Eaton، قائلاً: "نعول نحن في شركة Eaton على خبرتنا الثرية في تطوير حلول التنقل الكهربائي لإطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة الواعدة بالشراكة مع شركة Munich Electrification المتخصصة في تطوير أنظمة إدارة متطورة للبطاريات". "توجد الكثير من المركبات التي تعمل بجهد 800 فولت، ولكن العديد من محطات الشحن لا يمكنها توفير إلا قدرة بجهد 400 فولت. وهنا يبرز دور مفتاح تهيئة البطارية (BCS) الذي يوفر عنصر مرونة الشحن للمستهلكين الذين يرغبون في الوصول إلى شبكة موسعة من شواحن التيار المستمر."
تم تصميم مفتاح تهيئة البطارية (BCS) من شركة Eaton للاستخدام في المركبات العادية والمركبات التجارية الخفيفة والمركبات متعددة الأغراض (UTV)، إذ يتيح تقليل عدد المكونات الموجودة في وحدة فصل البطارية إلى ما يصل إلى 12 مكونًا، مما يؤدي إلى تبسيط آلية عمل النظام ويسهل عملية التعبئة والتجميع. علاوةً على ذلك، يعمل مفتاح تهيئة البطارية (BCS) على تقليل مقاومة التلامس، ومن شأن هذا تحسين كفاءة النظام وأدائه بشكل عام عن طريق تقليل عدد نقاط التلامس التي تتطلبها الموصلات التقليدية.
لضمان أعلى معايير السلامة في المركبات الكهربائية، يحتوي مفتاح تهيئة البطارية (BCS) على قفل ميكانيكي يمنع حدوث ماس كهربائي في حزمة البطاريات من جراء الأعطال أو أخطاء البرمجيات أو حالات تعطل الموصلات. كما يمكن لمفتاح تهيئة البطارية (BCS) توفير عناصر الاستقرار عندما تفقد وحدة التحكم الإلكترونية الطاقة. ثم إن خاصية ثنائية الاستقرار التي يتمتع بها تعمل على تحسين الكفاءة في أثناء العمليات العادية عن طريق التخلص من تيار الحمل الموجود في الموصل التقليدي، كما يظهر مرونة فائقة عند حدوث أعطال الجهد المنخفض عن طريق توفير ظروف آمنة في حال حدوث مجموعة كبيرة من حالات الفشل المحتملة.
صرح Uwe Wiedemann، المدير الإداري في Munich Electrification، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء التعاون مع شركة Eaton في إطلاق هذه التكنولوجيا الجديدة الرائدة التي طورها فريق البحث والتطوير المتميز". "إن صهر تاريخ شركة Munich Electrification على صعيد الابتكار في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية في بوتقة واحدة مع خبرة شركة Eaton في مجالي التحويل الكهربائي وتصنيع السيارات يساعدنا في مواجهة أكبر التحديات التي يواجهها عملاؤنا معًا."
تعرّف على تكنولوجيا مفتاح تهيئة البطارية (BCS) وحلول كهربة المركبات الأخرى من Eaton.
تعد Eaton شركة متخصصة في إدارة الطاقة الذكية تكرس جهودها لحماية البيئة وتحسين مستوى حياة الناس في كل مكان. فنحن نصنع منتجات لمراكز البيانات والمرافق والأسواق الصناعية والتجارية وأسواق صنع الآلات والأسواق السكنية وأسواق الفضاء والنقل. إضافةً إلى ذلك، نحن شركة تحمل على عاتقها مهمة التنفيذ الصحيح للأعمال وإضفاء عامل الاستدامة عليها بغية مساعدة عملائنا في إدارة الطاقة اليوم وفي المستقبل. هذا، وعن طريق التعويل على اتجاهات النمو العالمي في مجالي الكهربة والرقمنة، فنحن نسعى إلى تسريع وتيرة تحول الكوكب إلى مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساعد في مواجهة تحديات إدارة الطاقة الأكثر إلحاحًا في العالم، وبناء الأساس لمجتمع قوامه الاستدامة للناس اليوم وللأجيال القادمة.
تأسست شركة Eaton في عام 1911، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ أكثر من قرن. أما على صعيد الإيرادات، فقد حققنا إيرادات قدرها 23.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وعلى صعيد الخدمات، فنحن نخدم العملاء في أكثر من 160 بلدًا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة . تابعنا على LinkedIn .
نبذة عن Munich Electrification
تعد Munich Electrification شركة رائدة في توفير حلول إدارة البطاريات المبتكرة، إذ ينصب جل تركيزها على تطوير أنظمة إدارة البطاريات والإلكترونيات المستدامة. كما تقدم شركة Munich Electrification أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير البرمجيات والإلكترونيات، ناهيك عن خبرتها الثرية التي اكتسبتها بفضل فريق من المتخصصين الشغوفين من 24 بلدًا والذين سبق وأن عملوا بالفعل في شركات تصنيع سيارات معروفة. وشركة Munich Electrification إذ تلتزم بدعم آليات الابتكار ناهيك عن شغفها الذي يتجاوز الحدود، فإنها تسعى إلى أن تكون مزودًا رائدًا متميزًا في عالم المركبات الكهربائية وغيره.
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