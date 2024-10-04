أمريكا تقدم أول دعم مالي لشركة شحن سيارات كهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عرضت الولايات المتحدة على“إي في جو” ضمان قرض مشروط تصل قيمته إلى 1.05 مليار دولار بهدف توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
وإذا تم الانتهاء من ضمان التمويل من قبل مكتب برامج القروض بوزارة الطاقة، فسوف تدعم“إي في جو” بناء حوالي 7500 موقع شحن عالي الطاقة على مدار خمس سنوات، ويمكن لكل موقع استيعاب شحن سيارتين كهربائيتين في وقت واحد عبر 1100 محطة، وفق“رويترز”.
موضوعات متعلقة
ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 4.1% “بيكر هيوز”: ارتفاع منصات التنقيب عن النفط حول العالم خلال سبتمبر
ومن المقرر بناء أكثر من 40% من شواحن“إي في جو” السريعة بقوة 350 كيلو واط، والتي تلائم جميع السيارات الكهربائية.
وتعتبر تلك هي أول مساعدة مالية لشركة شحن سيارات كهربائية من قبل مكتب القروض، وتأتي ضمن برنامج الطاقة النظيفة الخاص بالمكتب والذي يمتلك تحت حوزته نحو 70 مليار دولار.
وقال“جيجار شاه” رئيس مكتب برامج القروض إن التمويل المقترح من شأنه أن يدعم“إي في جو” لمنافسة شبكة شواحن“تسلا”، لاستكمال برنامج طرح في عام 2021 يهدف إلى وضع مواقع شحن كل 50 ميلاً (80 كيلومترًا) على الطرق السريعة.
MENAFN04102024000202011048ID1108747575
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.