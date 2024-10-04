أمريكا تقدم أول دعم مالي لشركة شحن سيارات كهربائية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عرضت الولايات المتحدة على“إي في جو” ضمان قرض مشروط تصل قيمته إلى 1.05 مليار دولار بهدف توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وإذا تم الانتهاء من ضمان التمويل من قبل مكتب برامج القروض بوزارة الطاقة، فسوف تدعم“إي في جو” بناء حوالي 7500 موقع شحن عالي الطاقة على مدار خمس سنوات، ويمكن لكل موقع استيعاب شحن سيارتين كهربائيتين في وقت واحد عبر 1100 محطة، وفق“رويترز”.

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ومن المقرر بناء أكثر من 40% من شواحن“إي في جو” السريعة بقوة 350 كيلو واط، والتي تلائم جميع السيارات الكهربائية.

وتعتبر تلك هي أول مساعدة مالية لشركة شحن سيارات كهربائية من قبل مكتب القروض، وتأتي ضمن برنامج الطاقة النظيفة الخاص بالمكتب والذي يمتلك تحت حوزته نحو 70 مليار دولار.

وقال“جيجار شاه” رئيس مكتب برامج القروض إن التمويل المقترح من شأنه أن يدعم“إي في جو” لمنافسة شبكة شواحن“تسلا”، لاستكمال برنامج طرح في عام 2021 يهدف إلى وضع مواقع شحن كل 50 ميلاً (80 كيلومترًا) على الطرق السريعة.



