الخسائر الدفترية للفيدرالي تتجاوز مستوى 200 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوزت الخسائر الدفترية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى 200 مليار دولار هذا الأسبوع، وذلك في ظل دورة التشديد النقدي الحالية التي رفعت تكاليف احتفاظه بالاحتياطيات وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.
وحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن المركزي الأمريكي، بلغ ما يُسمى ببند تحويلات الأرباح لوزارة الخزانة سالب 201.2 مليار دولار، ويعد هذا بمثابة خسارة دفترية مسجلة على الاحتياطي الفيدرالي.
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ووصلت هذه الخسائر لذلك المستوى بسبب دورة التشديد النقدي الحالية، والتي تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة التي يتحملها البنك على أرصدة الاحتياطيات الإلزامية للمصارف التجارية.
وعلى سبيل المقارنة، قال الفيدرالي في مارس الماضي إن خسائره الدفترية في عام 2023 بلغت 114.3 مليار دولار نتيجة دفع 176.8 مليار دولار من الفوائد للمصارف، وإنفاق 104.3 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي)، مقابل حصوله على فوائد بقيمة 163.8 مليار دولار من حيازته لسندات الخزانة.
ويُمول البنك أعماله عن طريق الخدمات التي يقدمها للمصارف التجارية، ودخل الفوائد من حيازته من السندات السيادية، وبموجب القانون، يلتزم الفيدرالي بتحويل أي ربح يُحققه إلى وزارة الخزانة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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