Friday, 04 October 2024 10:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخسائر الدفترية للفيدرالي تتجاوز مستوى 200 مليار دولار

10/4/2024 2:06:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت الخسائر الدفترية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى 200 مليار دولار هذا الأسبوع، وذلك في ظل دورة التشديد النقدي الحالية التي رفعت تكاليف احتفاظه بالاحتياطيات وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.

وحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن المركزي الأمريكي، بلغ ما يُسمى ببند تحويلات الأرباح لوزارة الخزانة سالب 201.2 مليار دولار، ويعد هذا بمثابة خسارة دفترية مسجلة على الاحتياطي الفيدرالي.

موضوعات متعلقة “مدن القابضة” توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة “أبوظبى التنموية القابضة” تعين“مدن” مطوراً رئيسياً لمشروع“رأس الحكمة” ارتفاع حاد لعوائد السندات الأمريكية عقب صدور تقرير الوظائف

ووصلت هذه الخسائر لذلك المستوى بسبب دورة التشديد النقدي الحالية، والتي تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة التي يتحملها البنك على أرصدة الاحتياطيات الإلزامية للمصارف التجارية.

وعلى سبيل المقارنة، قال الفيدرالي في مارس الماضي إن خسائره الدفترية في عام 2023 بلغت 114.3 مليار دولار نتيجة دفع 176.8 مليار دولار من الفوائد للمصارف، وإنفاق 104.3 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي)، مقابل حصوله على فوائد بقيمة 163.8 مليار دولار من حيازته لسندات الخزانة.

ويُمول البنك أعماله عن طريق الخدمات التي يقدمها للمصارف التجارية، ودخل الفوائد من حيازته من السندات السيادية، وبموجب القانون، يلتزم الفيدرالي بتحويل أي ربح يُحققه إلى وزارة الخزانة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.


MENAFN04102024000202011048ID1108747414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث