الخسائر الدفترية للفيدرالي تتجاوز مستوى 200 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت الخسائر الدفترية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مستوى 200 مليار دولار هذا الأسبوع، وذلك في ظل دورة التشديد النقدي الحالية التي رفعت تكاليف احتفاظه بالاحتياطيات وتنفيذ عمليات السوق المفتوحة.

وحسب بيانات صدرت أمس الخميس عن المركزي الأمريكي، بلغ ما يُسمى ببند تحويلات الأرباح لوزارة الخزانة سالب 201.2 مليار دولار، ويعد هذا بمثابة خسارة دفترية مسجلة على الاحتياطي الفيدرالي.

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ووصلت هذه الخسائر لذلك المستوى بسبب دورة التشديد النقدي الحالية، والتي تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة التي يتحملها البنك على أرصدة الاحتياطيات الإلزامية للمصارف التجارية.

وعلى سبيل المقارنة، قال الفيدرالي في مارس الماضي إن خسائره الدفترية في عام 2023 بلغت 114.3 مليار دولار نتيجة دفع 176.8 مليار دولار من الفوائد للمصارف، وإنفاق 104.3 مليار دولار على عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي)، مقابل حصوله على فوائد بقيمة 163.8 مليار دولار من حيازته لسندات الخزانة.

ويُمول البنك أعماله عن طريق الخدمات التي يقدمها للمصارف التجارية، ودخل الفوائد من حيازته من السندات السيادية، وبموجب القانون، يلتزم الفيدرالي بتحويل أي ربح يُحققه إلى وزارة الخزانة، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.



