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القصف الصاروخي الإيراني..واللا: هذه تكلفة صواريخ الاعتراض

10/4/2024 10:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ذكر موقع "واللا" العبري أن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد أعلى من تكلفة الصاروخ الذي تم اعتراضه، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني الذي تصدت منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية لمعظمه بحسب ادعاءات جيش الاحتلال.

وقال الموقع إن، "الدفاع أغلى من الهجوم. هذا هو الوضع مع نظام باتريوت ضد صواريخ سكود في حرب الخليج عام 1991، وهذا هو الوضع مع صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية ضد صواريخ حماس وحزب الله منذ عام 2011. وهذه هي المعادلة التي يعمل بها نظام الليزر لاعتراض الصواريخ و تحاول الطائرات بدون طيار "ماغان أور"، التي تعمل وزارة الجيش وشركة رافائيل على تطويرها حاليًا".

وبحسب الموقع العبري إن، "وزارة الجيش وشركة رافائيل تعمل على تغيير أنظمة الليزر التشغيلية الأولى، ومن المقرر تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي في نهاية عام 2025. بدلاً من استخدام صاروخ "تامير" الذي تبلغ تكلفته حوالي 100 ألف دولار، فإنه يخفض تكلفة الاعتراض إلى بضعة دولارات وحتى مع إضافة تكاليف الاستهلاك والصيانة".

وقال الموقع إنه وفقا لـ "منشورات الجيش الإسرائيلي، أطلقت إيران 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل"، وزعم الجيش أنه، "اعترض نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي معظمها".

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