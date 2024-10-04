خبراء أمميون يدعون فيفا لاحترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) جنيف /PNN/ دعا خبراء من الأمم المتحدة، الاتحاد الدولي (فيفا) إلى احترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي التي تلعب داخل المستوطنات في الضفة الغربية، وضمان تطبيق سياسته بعدم التسامح مع السلوكيات التمييزية والعنصرية، خاصة فيما يتعلق بالاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا الخبراء، في بيان صحفي، من جنيف، مجلس "فيفا" المقرر أن يجتمع هذا الشهر إلى ضمان توافق قراراته مع المعايير القانونية الدولية، ومطالبة أندية الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف اللعب في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وأشاروا إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أندية لكرة القدم التابعة للاحتلال قد تشكلت داخل المستوطنات، وتم دمجها في اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال، مع وجود ناد تاسع مقره داخل الأراضي المحتلة ويلعب بعض مبارياته أحيانا في المستوطنات.

وأكد الخبراء أن هذه الممارسات داخل اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال تعادل الاعتراف بشرعية الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددوا على أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/ يوليو الماضي، والذي شدد على أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف الخبراء هذه الأفعال بأنها تعد من أعمال العدوان، وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب وترقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة وفقا لنظام روما الأساسي.

وشددوا على أن رأي محكمة العدل الدولية أوضح بجلاء عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف الخبراء: "نذكر (فيفا) بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري ينطبق على المنظمات الدولية الخاصة، لا سيما تلك التي تتمتع بولاية عالمية مثل فيفا"، داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الوفاء بمسؤوليته في احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما شدد الخبراء الأمميون على أن الاستقلالية والتنظيم الذاتي في الرياضة لا يجب أن يكونا على حساب حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدين أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري والتمييز العنصري، وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.