نفخا بالبوق : مستوطنان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة /PNN / اقتحم مستعمران، اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك وأديا طقوسا تلمودية.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين قاما بدفع حارس المسجد الأقصى المتواجد في باب القطانين، وتوجها بسرعة نحو المصلى المرواني وانبطحا أرضا ونفخا بالبوق، قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال وابعدتهما من المكان.
من ناحيتها علقت الأوقاف الإسلامية في القدس على حادثة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة. بالقول ان ما حدث هو قيام اثنين من المتطرفين اليهود بدفع شرطي احتلالي وحارس المسجد الأقصى، المتواجدين عند باب القطانين، وذهبا بسرعة باتجاه المصلى المرواني مع ملاحقة الشرطة والحراس لهما، تم انبطحا أرضاً ونفخا بالبوق وتم إخراجهما من قبل شرطة الاحتلال"
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع فيه، ومحاولة تقسيمه زمانيّا، فيما تشهد البلدة القديمة من القدس المحتلة وبواباتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين وتقييد وصولهم إلى المسجد الأقصى.
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