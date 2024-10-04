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نفخا بالبوق : مستوطنان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية

10/4/2024 10:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / اقتحم مستعمران، اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك وأديا طقوسا تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين قاما بدفع حارس المسجد الأقصى المتواجد في باب القطانين، وتوجها بسرعة نحو المصلى المرواني وانبطحا أرضا ونفخا بالبوق، قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال وابعدتهما من المكان.

من ناحيتها علقت الأوقاف الإسلامية في القدس على حادثة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة. بالقول ان ما حدث هو قيام اثنين من المتطرفين اليهود بدفع شرطي احتلالي وحارس المسجد الأقصى، المتواجدين عند باب القطانين، وذهبا بسرعة باتجاه المصلى المرواني مع ملاحقة الشرطة والحراس لهما، تم انبطحا أرضاً ونفخا بالبوق وتم إخراجهما من قبل شرطة الاحتلال"

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع فيه، ومحاولة تقسيمه زمانيّا، فيما تشهد البلدة القديمة من القدس المحتلة وبواباتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين وتقييد وصولهم إلى المسجد الأقصى.



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