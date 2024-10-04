٧ أكتوبر بعد عام ... واقع فلسطيني جديد يتبلور د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) بعد مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر، لحقت تبعات كثيرة بالفلسطينيين وقضيتهم، ما بين السلبي والإيجابي، كشفت حقائق ووثقت وقائع قد تبلور المستقبل، فأين يقف الفلسطينيون وقضيتهم اليوم من تلك الأحداث؟ خلال العام الماضي، تكبدت الساحة الفلسطينية خسائر ميدانية بشرية ومادية فادحة جاء جلها في غزة، في المقابل حصدت القضية الفلسطينية مكاسب وقانونية دولية مهمة، لم تجن مثلها من قبل. وكشفت حكومة الاحتلال صراحة عن وجهها الحقيقي الذي يصعب تجاهله اليوم، الأمر الذي قد يستشرف مستقبلاً رمادياً غامضاً للقضية الفلسطينية، يفرض على الفلسطينيين تبني إستراتيجية حكيمة لمواجهة التحديات التي قد تكون الأصعب التي تمر بهم وبقضيتهم.

تكبد الفلسطينيون خلال العام الماضي سقوط أكثر من ٥٠ ألففلسطيني ما بين شهيد ومفقود، وحوالي ١٠٠ ألف جريح، ومثلهم يعيش في المنفى خارج غزة. كما يعاني اليوم حوالي ٢ مليون فلسطيني داخل غزة، تحت وطأة التهديد بالموت من نيران العدو ومن حرب التجويع ونقص الدواء والتهجير المتكرر، في رحلة شاقة للبحث عن أمان منشود. لم يكن حال الضفة بمعزل عن غزة، فسقط خلال العام الماضي أكثر من ٦٠٠ شهيد وآلاف الجرحى، وتضاعفت عمليات إغارة قوات الاحتلال على المدن والقرى، وهدم المنازل وتدمير الشوارع والبنى التحتية، وحالات الاعتقال، واعتداءات المستوطنين المتكررة، والتي تعد الأعلى على الإطلاقمقارنة بفترات سابقة، وضم مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، وتوسع استيطاني كبير.

على الجانب المقابل، عاشت القضية الفلسطينية خلال العام الماضي أفضل حالاتها على الصعيد السياسي الدولي والقانوني. فعادت لصدارة أحداث العالم، فارضة نفسها ليس فقط في المحافل الدولية، وإنما أيضاً في شوارع أهم العواصم العالمية، التي امتلأتبمئات الآلاف من المحتجين والمتظاهرين، المطالبين بتحقيق العدالة لفلسطين والفلسطينيين، فجذبت القضية الفلسطينية مدافعين وداعمين جدداً، وتحقق انتشار أكبر للرواية الفلسطينية، التي تعكس حقيقة واقع الاحتلال. وشهدت

المحاكم الدولية حراكاً مهماً لصالح الفلسطييين، سواء كان ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، التي قدم مدعيها العام طلباً باصدار أوامر اعتقال لقادة دولة الاحتلال، أو محكمة العدل الدولية، التي تنظر في قيام الاحتلال بارتكاب لجريمة الابادة الجماعية في غزة. وصدر رأي استشاري تاريخي خلال تلك الفترة عن محكمة العدل الدولية يطالب دولة الاحتلال بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وتفكيك المستوطنات وإخلاء المستوطنين واعادة المهجرين الفلسطينيين لديارهم اتي هجروا منها في العام ١٩٦٧، وتعويض الفلسطينيين عن سنوات الاحتلال الطويلة.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة خلال العام الماضي حراكاً دبلوماسياً نشطاً، خرج بنتائج ايجابية للقضية الفلسطينية، وعكس تزايد تفهم الدول لواقع القضية الفلسطينية وعدالتها. فتمت ترقية جديدة لمكانة فلسطين، بأغلبية الثلثين، بمنحها امتيازات إضافية من قبل الجمعية العامة. فقد اعتبرت الجمعية أن فلسطين تستحق العضوية الكاملة، ودعت مجلس الأمن لإعادة النظر بموقفه المعطل لذلك، بسبب الفيتو الأميركي. وفي تطور لاحق، صدر قرار آخر عن الجمعية العامة، ترتبت على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، دعا الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.

كما اعترفت دول جديدة بدولة فلسطين، وباتت العددالاجمالي للدول المعترفة بفلسطين ١٤٩ دولة، من أصل ١٩٣ دولة.

وتنسجم تلك التطورات السياسية والدبلوماسية والقانونية مع تضحيات وتحدي وصمود الشعب الفلسطيني، الذي واصل تقديمها عبر عقود طوال، وتوجها بتلك التضحيات التي لا تزال تنزف اليوم. على العكس تكشف حكومة نتنياهو صراحة عن توجهاتها ونواياها، التي تعكسها سياساتها الفعلية على الأرض. من خلال استعراض بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال خلال العام الماضي نوعين من الخرائط، الأول تجاهل فيها وجود الضفة الغربية بما فيها القدس، وضمها لإسرائيل، بينما ظلل قطاع غزة بلون مختلف وكأنه يتبع للأردن، وفي الخرائط الأخيرة، التي عرضها قبل أيام في الجمعية العامة، يبدو أنه قد حسم أمر غزة، فباتت كوضع الضفة، أي ضمها تحت حكم دولة الاحتلال.

لم يخف نتنياهو وحكومته الائتلافية نواياهم بضم الضفة، حيث يصرح علانية رفضه قيام دولة فلسطينية. وكانت تفاهماته مع وزرائه في إطار حكومته الائتلافية بتحويل ادارة الضفة الغربية المدنية من صلاحيات الجيش إلى السلطات المدنية الوزارية، الأمر الذي يغير وضعها من وقوعها تحت السلطة العسكرية، كارض محتلة، إلى سلطة مدنية حكومية تتبع لإسرائيل، مثلها مثل باقي الأراضي خلف الخط الاخضر. وخلال الأشهر التي سبقت احداث السابع من أكتوبر، عمل نتنياهو ووزراؤه على تخصيص ميزانيات كبيرة لتوسيع الاستيطان، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتسليح المستوطنين. بعد أحداث أكتوبر، تضاعفت مرات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة، وازداد تسليحهم، وتسارع الاستيطان، والاجتياحات، والاعتقالات، والقتل.

لم يكتف نتنياهو بذلك، بل بدأ بمحاربة السلطة الفلسطينية، وتقويض مكانتها، ومصادرة أموالها، لإضعافها، بحجة حراكها السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، في ظل تنكر الاحتلال لأي استحقاقات قانونية أو تعاقدية مع الفلسطينيين لعقود. بعد أحداث ٧ أكتوبر، أعلن نتنياهو نيته القضاء على حركة حماس، من بين أهداف أخرى لحربه على غزة. يعكس ذلك التوجه لنتنياهو تبدل استراتيجيته في التعامل مع الفلسطينيين، والتي قامت في السنوات الماضية على أساس الحفاظ على بقاء إدارة السلطة للضفة وحكم حماس في غزة، مع بقاء حالة الانقسام الفلسطيني، الذي يضمن هشاشة وضعف الفلسطينيين على المستوى السياسي، ويمكنه من تحقيق أهدافه في الضفة الغربية بتوسيع رقعة الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، تدريجياً، لتغيير واقع الأراضي الفلسطينية عبر استراتيجة زاحفة. خلال العام الماضي،واصل نتنياهو تقوضه وأضعافه للسلطة، وسرع من مشروعه الاستيطاني، واحكام سيطرته على الضفة الغربية، بينما يعمل في غزة على إحكام سيطرته عليها، بالقضاء على حركة حماس، واحكام سيطرته على محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر، وتدمير القطاع، وخفض عدد سكانه، بالقتل ومشاريع التهجير.







في ظل تلك التطورات، يبدو أن الاحتلال لا ينوي التخلي عن غزة. فقد انتقل إلى المرحلة الثالثة من هجومه عليها، بعد أن حقق تدمير كبير للقطاع ومعاناة هائلة لأهله واضعاف مقاومته، ويكتفي في هذه المرحلة بعد أن أحكم سيطرته على حدود القطاع، وأخضعه لحاله من التحكم والحصار، بعمليات محدودة برية، والاعتماد على السلاح الجوي في تنفيذ الأهداف. إن ذلك التطور الميداني يعني خضوع القطاع لحالة إستنزاف طويلة المدى، ستكبده مزيداً من الخسائر على كافة المستويات. إن هذا التطور الميداني في غزة قد سمح للاحتلال ببدء حربه مع لبنان، في خطة يبدو أنها قد وضعت مسبقاً، وكانت تنتظر الوقت المناسب. وفي الضفة لا تبدو الأمور أفضل حالاً، وهي المناطق التي كانت مرشحة للانتقال من حالة الضم الزاحف إلى الضم المعلن المتسارع منذ الساعات الأولى من عمر هذه الحكومة، اذ من المتوقع أن تشهد مزيد من التصعيد، خصوصاً وأنها على رأس أولوياته.





ليس من الضرورة أن ينجح نتنياهو بتحقيق مخططاته تجاه الفلسطينيين، طالما تواصل بقاء أعدائه في المنطقة، وتحشيد قوتهم، لموازنة معادلة الردع في المنطقة، اذ ليس في صالح الفلسطينيين تخلخل معادلة الردع لصالح دولة الاحتلال. كما يصعب اليوم حسم نتائج الحروب كما كان في الماضي، في ظل توفر تكتيكات وأدوات جديدة في المعارك تختلف عن تلك التي سادت في الحروب التقليدية، وهو ما يمكن ملاحظته حالياً خلال حروب إسرائيل الحالية على جبهات متعددة، حتى وإن كانت أضعف منها، فهي قادرة على تكبيدها الكثير من الخسائر. قد تكون هذه الأيام الأصعب في عمر القضية الفلسطينية، وهي تحتاج من الفلسطينيين إعادة النظر في خلافتهم الداخلية وعلاقاتهم الاقليمية والدولية، وترتيب أولوياتهم.

