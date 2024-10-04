وزيرة المالية الكويتية تشارك في اجتماع طاولة مستديرة بقطر بشأن استراتيجية صندوق النقد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 4 - 10 (كونا) - شاركت وزيرة
المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية بالوكالة المهندسة نورة الفصام في اجتماع الطاولة المستديرة بشأن استراتيجية صندوق النقد الدولي بعنوان (صندوق المستقبل) في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة إن اجتماع الطاولة المستديرة عقد أمس برئاسة وزير
المالية القطري علي الكواري وبحضور وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون ومدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومحافظي البنوك المركزية وأهم المنظمات العربية والمؤسسات التنموية المتعددة الأطراف في المنطقة.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع الحوار حول الدور المستقبلي لصندوق النقد الدولي في مساعدة الاقتصاد العالمي وكيفية تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والاصلاحات الرئيسية التي يجب أن يعتمدها الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان بقاء فعالية المؤسسة.
كما تم التباحث حول التغييرات ذات الأولوية في أطر الصندوق فيما يتعلق بالمراقبة والتمويل وتطوير القدرات للتكيف بفعالية مع احتياجات الأعضاء بالإضافة الى التغييرات المطلوبة فيما يتعلق بالشؤون المالية للصندوق.
وعقد الاجتماع على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة أمس الخميس. (النهاية)
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MENAFN04102024000071011013ID1108746844
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