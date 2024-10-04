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وزيرة المالية الكويتية تشارك في اجتماع طاولة مستديرة بقطر بشأن استراتيجية صندوق النقد

10/4/2024 9:15:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 4 - 10 (كونا) - شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية بالوكالة المهندسة نورة الفصام في اجتماع الطاولة المستديرة بشأن استراتيجية صندوق النقد الدولي بعنوان (صندوق المستقبل) في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة إن اجتماع الطاولة المستديرة عقد أمس برئاسة وزير المالية القطري علي الكواري وبحضور وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون ومدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومحافظي البنوك المركزية وأهم المنظمات العربية والمؤسسات التنموية المتعددة الأطراف في المنطقة.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع الحوار حول الدور المستقبلي لصندوق النقد الدولي في مساعدة الاقتصاد العالمي وكيفية تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والاصلاحات الرئيسية التي يجب أن يعتمدها الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان بقاء فعالية المؤسسة.
كما تم التباحث حول التغييرات ذات الأولوية في أطر الصندوق فيما يتعلق بالمراقبة والتمويل وتطوير القدرات للتكيف بفعالية مع احتياجات الأعضاء بالإضافة الى التغييرات المطلوبة فيما يتعلق بالشؤون المالية للصندوق.
وعقد الاجتماع على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع ال122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة أمس الخميس. (النهاية)

س س س / ط م ا



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