نقابة المحامين :استمرار جرائم الاحتلال سببه عجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / قالت نقابة المحامين في بيان صحفي صادر عنها صباح هذا اليوم، وعلى اثر جريمة الاغتيال البشعة التي ارتكبتها بالأمس قوات الاحتلال في طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد ١٨ فلسطينياً أن تصعيد الاحتلال لجرائمه المتواصلة في غزة والضفة الغربية والممتدة إلى المنطقة العربية برمتها مفاده أن هذه العقلية القائمة على القتل والإبادة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ خطة الحسم التي أطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف في إطار مشروع التهجير والإحلال والذي تمتهن من خلاله قوات الاحتلال في كل مرة أية اعتبارات مرتبطة في المواثيق الدولية.



وترى النقابة، أن العجز المستمر للمجتمع الدولي في لجم هذا الإحتلال وانصياعه إلى حكم القانون قد وضع الهيكل الأممي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي -الذي ثبت تواطىء بعض أعضاءه الدائمين مع دعم مشروع الإحتلال ومنحه الغطاء الكامل في جرائمه- أمام حقيقة عدم القدرة على حماية مقاصد انشاء هيئة الأمم المتحدة في خطوة اضافية نحو تكرار تجربة عصبة

الأمم التي فشلت في أداء وظائفها.



وشددت النقابة، أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية أمام هذه الحالة غير المسبوقة من الإجرام ومشاريع التصفية والتهجير تقتضي إعادة الاعتبار لمشروع الوحدة الوطنية كمسار رئيسي وأولوية قصوى أمام هذه التحديات التي يواجهها شعبنا.

