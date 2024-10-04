آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرة لدعم المقاومة

(MENAFN
- Amman Net) شارك عشرات آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والتي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت شعار "اكتوبر بشائر النصر".
وأشاد المشاركون في المسيرة بأداء فصائل المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان واليمن، كما أثنوا على العملية البطولية التي نفّذها مقاومان من كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وأسفرت عن مقتل (8) صهاينة في وسط تل أبيب.
وأكد المشاركون استمرار دعمهم المطلق فصائل المقاومة، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واللبناني، منددين في ذات السياق بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.
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