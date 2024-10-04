آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرة لدعم المقاومة

MENAFN - Amman Net) شارك عشرات آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والتي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت شعار "اكتوبر بشائر النصر".

وأشاد المشاركون في المسيرة بأداء فصائل المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان واليمن، كما أثنوا على العملية البطولية التي نفّذها مقاومان من كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وأسفرت عن مقتل (8) صهاينة في وسط تل أبيب.

وأكد المشاركون استمرار دعمهم المطلق فصائل المقاومة، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واللبناني، منددين في ذات السياق بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.