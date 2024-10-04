الاحتلال يمنع رفع آذان الجمعة من الحرم الإبراهيمي ويعيق وصول المواطنين إليه

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان صلاة الجمعة من مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأعاقت وصول المواطنين إليه لأداء الصلاة.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن الاحتلال منع رفع الأذان لصلاة الجمعة من مآذن الحرم، ومنع أعدادا كبيرة من المواطنين من أداء صلاة الجمعة داخله، ما اضطرهم للصلاة في ساحته، كما منع رفع أذان الفجر من مآذنه للمرة الـ23 على التوالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية المقامة عند بوابات الحرم الإبراهيمي فتشت المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس الحرم الإبراهيمي، وشددت إجراءاتها القمعية بحق المواطنين في البلدة القديمة،

ومنعت دخول موظفي الأوقاف والشؤون الدينية إليه، بحجة الأعياد اليهودية.

وتغلق سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، وتسلب حق المصلين الفلسطينيين الصلاة فيه.