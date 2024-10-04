ارزيقات : ايقاف صحفي الجزيرة تم في اطار شكاوي متبادله منه ومن احد ضباط الامن وليس على خلفية العمل الاعلامي

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN / قال المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات
ان ايقاف مرتسل قناة الجزيرة ليث جعار جاء في اطار تطبيق القانون واثر شكاوي متبادلة بينه وبين احد ضباط الاجهزة الامنية الذي تم ايقافه ايضا.
وقال ارزيقات في تصريح صحفي ان الأجهزة الأمنية في طولكرم توقف الصحفي ليث الجعار بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الأمن، وفي المقابل توقف الضابط بناءً على شكوى من الصحفي ليث الجعار.
واكد ارزيقات ان القضية ستعالج وفقاً للقانون، وجاءت في إطار شكوتين شخصيتين متبادلتين بينهما في اشارة على انها ايست على خلفية العمل الاعلامي.
وكانت شبكة الجزيرة قد اصدرت بيانا استنكرت فيه ايقاف الجعار وطالبت بالافراج عنه وادعت ان ايقافه جاء في اطار تقييد العمل الاعلامي لقناة الحزيرة على حد وصف القناة.
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