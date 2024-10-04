ارزيقات : ايقاف صحفي الجزيرة تم في اطار شكاوي متبادله منه ومن احد ضباط الامن وليس على خلفية العمل الاعلامي

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN / قال المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقاتان ايقاف مرتسل قناة الجزيرة ليث جعار جاء في اطار تطبيق القانون واثر شكاوي متبادلة بينه وبين احد ضباط الاجهزة الامنية الذي تم ايقافه ايضا.

وقال ارزيقات في ان الأجهزة الأمنية في طولكرم توقف الصحفي ليث الجعار بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الأمن، وفي المقابل توقف الضابط بناءً على شكوى من الصحفي ليث الجعار.

واكد ارزيقات ان القضية ستعالج وفقاً للقانون، وجاءت في إطار شكوتين شخصيتين متبادلتين بينهما في اشارة على انها ايست على خلفية العمل الاعلامي.

وكانت شبكة الجزيرة قد اصدرت بيانا استنكرت فيه ايقاف الجعار وطالبت بالافراج عنه وادعت ان ايقافه جاء في اطار تقييد العمل الاعلامي لقناة الحزيرة على حد وصف القناة.