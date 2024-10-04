الاحتلال يطرد مزارعين من أراضيهم في دير شرف وحوارة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، مزارعين من أراضيهم في حوارة جنوب نابلس، ودير شرف غربا.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال وحارس مستوطنة "يتسهار" هاجموا مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من منازل المواطنين في حوارة، وطردهم منها، تحت تهديد السلاح.

وأضافت مصادر أخرى إن جنود الاحتلال قاموا أيضا بطرد مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية دير شرف غرب نابلس.