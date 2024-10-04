الاحتلال يطرد مزارعين من أراضيهم في دير شرف وحوارة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، مزارعين من أراضيهم في حوارة جنوب نابلس، ودير شرف غربا.
وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال وحارس مستوطنة "يتسهار" هاجموا مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من منازل المواطنين في حوارة، وطردهم منها، تحت تهديد السلاح.
وأضافت مصادر أخرى إن جنود الاحتلال قاموا أيضا بطرد مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية دير شرف غرب نابلس.
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