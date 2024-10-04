الاحتلال يفتش مركبات المواطنين عند مداخل أريحا

الاحتلال يفتش مركبات المواطنين عند مداخل أريحا
التاريخ
10/4/2024 7:08:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين عند الحواجز العسكرية المقامة على مداخل مدينة أريحا.
وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين عند مداخل أريحا، وفتشوها، كما فتشوا الهواتف الشخصية، ما تسبب بأزمات مرورية.
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