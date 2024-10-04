Friday, 04 October 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يفتش مركبات المواطنين عند مداخل أريحا

10/4/2024 7:08:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين عند الحواجز العسكرية المقامة على مداخل مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين عند مداخل أريحا، وفتشوها، كما فتشوا الهواتف الشخصية، ما تسبب بأزمات مرورية.

MENAFN04102024000205011050ID1108746467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث