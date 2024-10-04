شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف صاروخي من مُسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وقد جرى نقلهم إلى الأندونيسي في البلدة.

وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثماني الشهيدين ماجد منتصر محمد الفرا (25 عاما) وأحمد حسام عثمان الطويل (29 عاما) من أسفل ركام منزلين تعرضا لقصف صاروخي من قبل الاحتلال في منطقتي معن والمنارة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأشار إلى استشهاد الصياد فارس أحمد سعد الله وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصيادين شمال غرب مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الدعوة شمال شرق مخيّم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.