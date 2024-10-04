شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف
للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف صاروخي من مُسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى الأندونيسي في البلدة.
وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلوا جثماني الشهيدين ماجد منتصر محمد الفرا (25 عاما) وأحمد حسام عثمان الطويل (29 عاما) من أسفل ركام منزلين تعرضا لقصف صاروخي من قبل الاحتلال في منطقتي معن والمنارة جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.
وأشار إلى استشهاد الصياد فارس أحمد سعد الله وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصيادين شمال غرب مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في منطقة الدعوة شمال شرق مخيّم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
MENAFN04102024000205011050ID1108746466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.