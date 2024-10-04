وزراء التعليم في ايسيسكو ينددون باستهداف إسرائيل مدارس غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) مسقط / PNN - ندد وزراء والتعليم بدول منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن الإيسيسكو، عقب اختتام الدورة الثالثة لمؤتمر المنظمة لوزراء التربية والتعليم، بسلطنة عمان الخميس، وصدر عنه "إعلان مسقط".

وندد الإعلان "بما تتعرض له مؤسسات التعليم في قطاع غزة وجنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءات سافرة تسببت في حرمان ملايين التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم".

وأكد الوزراء "تضامنهم ودعمهم لجهود تمكين التلاميذ والطلاب في الدول الأعضاء المتضررة من الحروب والكوارث والأزمات".

واضطرب واقع التعليم في أغلب مدارس لبنان، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، فتح المدارس الرسمية لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لهم، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء التوغل البري في جنوب لبنان.

وفي مأساة تعليمية أكبر، دمر العدوان الإسرائيلي على القطاع 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو عام.