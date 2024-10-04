وزراء التعليم في ايسيسكو ينددون باستهداف إسرائيل مدارس غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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مسقط / PNN - ندد وزراء التربية
والتعليم بدول منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع التعليم
في غزة ولبنان.
جاء ذلك خلال بيان صادر عن الإيسيسكو، عقب اختتام الدورة الثالثة لمؤتمر المنظمة لوزراء التربية والتعليم، بسلطنة عمان الخميس، وصدر عنه "إعلان مسقط".
وندد الإعلان "بما تتعرض له مؤسسات التعليم في قطاع غزة وجنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءات سافرة تسببت في حرمان ملايين التلاميذ والطلبة من حقهم في التعلم".
وأكد الوزراء "تضامنهم ودعمهم لجهود تمكين التلاميذ والطلاب في الدول الأعضاء المتضررة من الحروب والكوارث والأزمات".
واضطرب واقع التعليم في أغلب مدارس لبنان، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، فتح المدارس الرسمية لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لهم، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء التوغل البري في جنوب لبنان.
وفي مأساة تعليمية أكبر، دمر العدوان الإسرائيلي على القطاع 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو عام.
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