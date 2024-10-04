150 مليون دولار متطلبات تمويل مفوضية اللاجئين بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر آب الماضي.

المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار، وفق تقرير للمفوضية.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وقالت المفوضية في بيان لها

إنه سيتم إرجاع قيمة المساعدات النقدية المقدمة لقرابة 23,000 أسرة من اللاجئين الأكثر ضعفا خارج المخيمات إلى المبلغ الذي كانت عليه قبل التخفيض الأخير، وكان بنسبة 25%.

وأكدت أن هذا القرار ينطبق على اللاجئين خارج المخيمات الذين يتلقون المساعدة حتى نهاية عام 2024، موضحة أن هذه الزيادة سارية اعتبارا من شهر تموز الماضي، وسيتم دفعها اعتبارا من آب الحالي.

وأوضحت المفوضية، أن قيمة المساعدات النقدية الأساسية التي تقدمها لأفقر اللاجئين في المجتمعات تعطى حسب حجم الأسرة، موضحة أن المساعدات تتراوح بين 80 دينارا (فرد واحد) و155 دينارا (أكبر الأسر) شهريا.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 625 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية تموز.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الممولة لخطة استجابة المفوضية في الأردن بتمويل بلغ 64.5 مليون دولار، تلاها المملكة المتحدة وشمالي إيرلندا بقيمة 15.2 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.2 ملايين دولار، وهولندا بقيمة 4.1 ملايين دولار، وفرنسا والاتحاد الأوروبي وكوريا بقيمة 2.1 مليون دولار لكل منهم.

وأشارت إلى أن المساعدات تشمل اللاجئين من مختلف الجنسيات، وليس فقط السوريين، ويعتمد شمول اللاجئين في المساعدات النقدية على معايير معينة حسب تقييم حالات الضعف، فيما يستثنى من المساعدات اللاجئون الفلسطينيون الذي يقعون تحت مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتوقعت المفوضية أن ينخفض ​​تمويل الجهات المانحة في عام 2025، مشدّدة على أنها تواصل جهودها لجمع التمويل، في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدة لعام 2025 في هذا الوقت.