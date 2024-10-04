حزب الشعب يواصل جهوده لحشد التضامن الأممي وتكثيف الضغط الدولي لوقف الإبادة الجماعية

MENAFN - Palestine News ) اثينا/PNN/شارك حزب الشعب الفلسطيني في مهرجان عالمي شهد حضورًا جماهيريًا ورسميًا واسعًا، ضم ممثلين من أكثر من أربعين دولة من أوروبا، روسيا، آسيا، أستراليا، أمريكا اللاتينية، لبنان، وفلسطين، يمثلون أحزابًا شيوعية، يسارية، وقوى تقدمية متضامنة مع الشعب الفلسطيني.

و كرس المهرجان، الذي شارك فيه مئات الآلاف واستمر لمدة ٤ أيام في اليونان، في فعالياته المتنوعة دعمه للقضية الفلسطينية والتنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وجرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، القدس، ولبنان.

بدوره أكد شامخ بدرة، القيادي في حزب الشعب، خلال كلماته ولقاءاته مع ممثلي الأحزاب وشبيبتها، أن الحزب وأبناء الشعب الفلسطيني يثمنون الدعم والتضامن الأممي مع القضية الفلسطينية، والذي عبرت عنه العديد من الشعوب، القوى، والأنظمة الديمقراطية والتقدمية في العالم. وشدد بدرة خلال فعاليات المهرجان والذي عقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي اليوناني وشبيبته.على ضرورة استثمار التضامن الدولي لصالح الاستحقاقات السياسية، القانونية، والإنسانية المطلوبة لشعبنا الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد المدنيين العزل.



كما أوضح بدرة أن الحزب سيواصل جهوده في حشد التضامن الدولي وتعميق التعاون مع الحركات والقوى التقدمية العالمية من أجل مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، سحب الاستثمارات منها، وملاحقتها قانونيًا، بهدف عزلها دوليًا.

هذا و أشاد بدرة بالصمود البطولي الذي سطره الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة في مواجهة العدوان. كما شدد على ضرورة مواصلة الهبة الشعبية والأهلية في جميع أنحاء العالم لإغاثة ودعم شعبنا في قطاع غزة، مثمنًا المبادرات والحملات التي بذلت في هذا السياق.



وأكد أن لجان الحزب المختلفة تواصل العمل منذ بداية العدوان، تحت النيران والقصف، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد، بما في ذلك المساهمة في إغاثة قطاع غزة عبر لجانه ومؤسساته، في ظل الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي وجرائمه بحق الحياة الأساسية لشعبنا. وتناول بدرة في كلماته طبيعة المشروع الصهيوني، الذي استند إلى التطهير العرقي، الإبادة الجماعية، والترحيل القسري (الترانسفير). وأشار إلى أن هذا المشروع هو نتاج الدعم والتواطؤ من الدول الإمبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالإضافة إلى الرجعية العربية، معتبرًا إياها المسؤول المباشر عن غياب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وعن نكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه. كما أشار إلى مسؤوليتهم عن إفشال كل الجهود الحقيقية التي بذلت من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما واكد أن جميع المخططات الصهيوينة ستفشل ليس فقط نتيجة التصدي البطولي والمثير للاعتزاز للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها للاحتلال، وإنما أيضا بسبب شمولية قاعدتها الشعبية، وأيضا بسبب التضامن الدولي الواسع وغير المسبوق مع الشعب الفلسطيني، فضلاَ عن المساندة من بعض الدول والقوى العربية بشكل غير معهود، مما جعل من ضرورة حل القضية الفلسطينية عاملاَ مهما للاستقرار الإقليمي وحتى الدولي، وبما يقطع الطريق على (الوهم المتجدد) بتكريس الاحتلال والهيمنة وتصفية قضية الشعب الفلسطيني.