عائلة GWM للطرق الوعرة: تقنية الطرق الوعرة تسيطر على الصحراء

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(ARAB NEWSWIRE) -- استعرضت شركة جريت وول موتور (GWM) مرة أخرى قوتها في عالم القيادة على الطرق الوعرة خلال مهرجان أبطال ألاشا، حيث تعاونت مع عشاق الطرق الوعرة من جميع أنحاء العالم للاحتفال المثير بالتكنولوجيا والثقافة.
هذا العام، كان فريق GWM للطرق الوعرة هو بلا شك أبرز ما في مسار T3 في منتزه الحلم الصحراوي، حيث يضم الفريق 108 مركبات موزعة على 36 مجموعة، جاهزة لمواجهة التحدي. وبوصفها رائدة في سوق المركبات الوعرة في الصين، استثمرت GWM بشكل كبير في تكنولوجيا
القيادة على الطرق الوعرة، لضمان جاهزية مركباتها لمتطلبات التضاريس الصحراوية. وتعد عملية توزيع عزم الدوران بدقة عاملاً حاسماً في الأداء على الرمال، حيث يتيح التحكم الدقيق في عزم الدوران لكل عجلة الحفاظ على قوة الجر المثلى، مما يمكّن المركبات من التنقل بسلاسة حتى على الأسطح الرملية الأكثر نعومة.
لطالما كانت الميزات الذكية في قيادة الطرق الوعرة تُعتبر إضافات "جيدة إذا توفرت"، ولكن نظام القيادة الذكي من GWM تم تحسينه خصيصاً لسيناريوهات القيادة على الطرق الوعرة. أثناء القيادة في الصحراء، تساعد أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من GWM السائقين على التنبؤ بتغيرات حالة الطريق، مما يعمل على ضبط السرعة والاتجاه بذكاء لتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة وسلاسة.
في صحراء تنغر الشاسعة، قدّمت سلسلة TANK من GWM، إلى جانب تشكيلة POER والجيل الثاني الجديد من HAVAL H9، أداءً استثنائياً في تحدي الصحراء. تُعتبر القوة أساساً للمركبات الوعرة، وتؤمن GWM بقوة بمبدأ "الثبات قبل السرعة عند القيادة على الطرق الوعرة". يعكس هذا المبدأ التزام GWM بالاستقرار والسلامة في الظروف القاسية. ومع محركات عالية الأداء، تضمن عائلة GWM للطرق الوعرة تقديم قوة دفع هائلة باستمرار، حيث تظهر ثباتاً ملحوظاً حتى في البيئات القاسية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.
تألق TANK 300، الذي يُعد ظاهرة عالمية، في فئتي المحترفين والهواة من النساء في تحدي عبور الكثبان. بمحرك توربيني 2.0T يولد 167 كيلوواط وعزم دوران أقصى يصل إلى 387 نيوتن متر، تمكّن المتنافسون من المناورة بسهولة على المنحدرات الرملية الحادة. وقد ساهم نظام التعليق الخاص بالمركبة، الذي تم ضبطه بعناية لقيادة الطرق الوعرة بسرعات عالية، في تقليل الاهتزازات بشكل كبير، مما يضمن تجربة قيادة سلسة حتى في أصعب الظروف.
على مدار اختبارات القيادة الوعرة الصارمة، أثبت فريق GWM للطرق الوعرة متانة مركباتهم. حيث ساهمت الحماية المعززة للشاسيه وأنظمة التعليق في تقليل الأضرار الناجمة عن الرمال والصخور بشكل فعال، بينما تكيف نظام التعليق بسلاسة مع التضاريس المعقدة، مما مكّن السائقين من الحفاظ على ثبات المركبة في ظل الظروف القاسية.
سواء في التنقل عبر صحراء ألاشا الشاسعة أو مواجهة مجموعة متنوعة من المسارات الوعرة الصعبة، أثبتت GWM نفسها كخيار مفضل لعشاق الطرق الوعرة. من خلال الابتكار المستمر وتحسين المنتجات بشكل دائم، تواصل GWM رفع المعايير في سوق المركبات الوعرة في الصين والمساهمة في مجتمع القيادة على الطرق الوعرة العالمي.
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