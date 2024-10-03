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عدد قتلى إعصار هيلين بالولايات المتحدة يتجاوز الـ 200

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 10 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس بأن عدد ضحايا إعصار هيلين تجاوز 200 قتيل فيما تزداد الحاجة إلى الكهرباء والماء لمئات الآلاف من السكان في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة وذلك بعد أسبوع من بدء الإعصار مسيرة مدمرة مميتة طالت المنطقة.
وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية أن المسؤولين في ولاية كارولينا الشمالية أعلنوا أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإعصار بلغت 97 حالة بالإضافة إلى ذلك أبلغت ولاية (كارولينا الجنوبية) عن 39 حالة أخرى وجورجيا 33 وفلوريدا 19 وتينيسي 11 وفيرجينيا حالتين لتصبح حصيلة ضحايا هيلين 201 حالة وفاة.
وأشارت الصحيفة إلى انقطاع الكهرباء عن مليون منزل وشركة في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا وظل عشرات الآلاف من السكان معظمهم في غرب كارولينا الشمالية من دون مياه.
ولفتت إلى أن طائرات الشحن الحكومية جلبت الطعام والماء إلى مناطق الولايات المتضررة فين حين خاضت فرق الإنقاذ الأماكن التي يصعب الوصول إليها بحثا عن ناجين حيث جرف الإعصار الطرق وأدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات.
وبذلك أصبح إعصار هيلين رابع أعنف إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة منذ عام 1950 والأكثر دمارا منذ إعصار كاترينا في عام 2005 وفقا لصحيفة يو إس إيه توداي.
وضرب إعصار هيلين ولاية فلوريدا الخميس الماضي وصنف بأنه إعصار من الدرجة الرابعة وشمل ولايات أخرى بدرجات متفاوتة من ناحية القوة والأضرار البشرية والمادية. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


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