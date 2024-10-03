عدد قتلى إعصار هيلين بالولايات المتحدة يتجاوز الـ 200

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 3 - 10 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس بأن عدد ضحايا إعصار هيلين تجاوز 200 قتيل فيما تزداد الحاجة إلى الكهرباء والماء لمئات الآلاف من السكان في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة وذلك بعد أسبوع من بدء الإعصار مسيرة مدمرة مميتة طالت المنطقة.
وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية أن المسؤولين في ولاية كارولينا الشمالية أعلنوا أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإعصار بلغت 97 حالة بالإضافة إلى ذلك أبلغت ولاية (كارولينا الجنوبية) عن 39 حالة أخرى وجورجيا 33 وفلوريدا 19 وتينيسي 11 وفيرجينيا حالتين لتصبح حصيلة ضحايا هيلين 201 حالة وفاة.
وأشارت الصحيفة إلى انقطاع الكهرباء عن مليون منزل وشركة في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا وظل عشرات الآلاف من السكان معظمهم في غرب كارولينا الشمالية من دون مياه.
ولفتت إلى أن طائرات الشحن الحكومية جلبت الطعام والماء إلى مناطق الولايات المتضررة فين حين خاضت فرق الإنقاذ الأماكن التي يصعب الوصول إليها بحثا عن ناجين حيث جرف الإعصار الطرق وأدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات.
وبذلك أصبح إعصار هيلين رابع أعنف إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة منذ عام 1950 والأكثر دمارا منذ إعصار كاترينا في عام 2005 وفقا لصحيفة يو إس إيه توداي.
وضرب إعصار هيلين ولاية فلوريدا الخميس الماضي وصنف بأنه إعصار من الدرجة الرابعة وشمل ولايات أخرى بدرجات متفاوتة من ناحية القوة والأضرار البشرية والمادية. (النهاية)
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