قادة السبع: دورة الهجمات والانتقامات تنذر بتصعيد خارج السيطرة في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 3 - 10 (كونا) -- أعرب زعماء مجموعة السبع اليوم الخميس عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط بسبب الدورة الخطرة من الهجمات والانتقامات التي تهدد بتغذية تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة التي تضم كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن "تدهور الوضع في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.
وقال البيان إن المجموعة التي اجتمعت يوم امس ناقشت الجهود والإجراءات المنسقة لتجنب التصعيد في المنطقة.
واضاف البيان أن "دورة خطرة من الهجمات والانتقامات تهدد بتغذية تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط وهو ما ليس في مصلحة أحد" ولذلك دعا البيان جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس.
وشجعت مجموعة السبع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء لنزع فتيل التوترات الحالية داعيين الى احترام القانون الإنساني الدولي.
وكرر البيان دعوة المجموعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية وإنهاء الصراع.
واكد البيان ان المجموعة تدعم بشكل كامل جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق شامل وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
واوضحت المجموعة الى إن الوضع في غزة "كارثي" حيث فقد عشرات الآلاف من الأرواح البريئة مشددين على الضرورة المطلقة لحماية السكان المدنيين ولهذا السبب اكدوا اهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق الذي "يمثل أولوية مطلقة".
وقال البيان ان المجموعة ستواصل العمل من أجل تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يؤدي إلى حل الدولتين حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن
واعرب البيان عن قلق المجموعة "العميق" إزاء الحالة في لبنان مذكرين بضرورة وقف الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن لتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
واكد البيان ان ذلك هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوترات بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار على الحدود مع لبنان واستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره بالكامل والسماح بعودة المواطنين النازحين إلى ديارهم بأمان.
كما حث البيان جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين معربين عن التزامهم بتقديم المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في لبنان.
واضاف البيان "ندرك الدور الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في استعادة السلام والأمن ونحن ملتزمون بتعزيز دعمنا للبعثة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعمول بها".
وقالت المجموعة انهم سيواصلون البقاء على اتصال وثيق مع جميع الاطراف لتحقيق هذه الغاية.(النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN03102024000071011013ID1108745777