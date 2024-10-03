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قادة السبع: دورة الهجمات والانتقامات تنذر بتصعيد خارج السيطرة في المنطقة

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 3 - 10 (كونا) -- أعرب زعماء مجموعة السبع اليوم الخميس عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط بسبب الدورة الخطرة من الهجمات والانتقامات التي تهدد بتغذية تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة التي تضم كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن "تدهور الوضع في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.
وقال البيان إن المجموعة التي اجتمعت يوم امس ناقشت الجهود والإجراءات المنسقة لتجنب التصعيد في المنطقة.
واضاف البيان أن "دورة خطرة من الهجمات والانتقامات تهدد بتغذية تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط وهو ما ليس في مصلحة أحد" ولذلك دعا البيان جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس.
وشجعت مجموعة السبع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء لنزع فتيل التوترات الحالية داعيين الى احترام القانون الإنساني الدولي.
وكرر البيان دعوة المجموعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية وإنهاء الصراع.
واكد البيان ان المجموعة تدعم بشكل كامل جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى اتفاق شامل وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
واوضحت المجموعة الى إن الوضع في غزة "كارثي" حيث فقد عشرات الآلاف من الأرواح البريئة مشددين على الضرورة المطلقة لحماية السكان المدنيين ولهذا السبب اكدوا اهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق الذي "يمثل أولوية مطلقة".
وقال البيان ان المجموعة ستواصل العمل من أجل تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يؤدي إلى حل الدولتين حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن
واعرب البيان عن قلق المجموعة "العميق" إزاء الحالة في لبنان مذكرين بضرورة وقف الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن لتهيئة الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
واكد البيان ان ذلك هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوترات بشكل مستدام وتحقيق الاستقرار على الحدود مع لبنان واستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره بالكامل والسماح بعودة المواطنين النازحين إلى ديارهم بأمان.
كما حث البيان جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين معربين عن التزامهم بتقديم المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في لبنان.
واضاف البيان "ندرك الدور الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في استعادة السلام والأمن ونحن ملتزمون بتعزيز دعمنا للبعثة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعمول بها".
وقالت المجموعة انهم سيواصلون البقاء على اتصال وثيق مع جميع الاطراف لتحقيق هذه الغاية.(النهاية)


م ع / ه س ص



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