وصول سرب جديد من المقاتلات الأمريكية إلى المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ليل الخميس عن وصول أول سرب من أسراب المقاتلات الأمريكية الثلاثة التي كانت القيادة الوسطى قد أعلنت عن إرسالها قبل يومين إلى الشرق الأوسط على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي إن السربين الآخرين من الطائرات الأمريكية المقاتلة في طريقهما إلى المنطقة بالفعل.
وشددت على أن الأولوية هي حماية القوات الأمريكية في ظل التوترات الراهنة في المنطقة وأن الولايات المتحدة لديها القدرات اللازمة لذلك.
وأضافت "هذا ما يفكر فيه وزير
الدفاع لويد أوستن عندما يجري نقل مجموعة حاملات طائرات أو نقل أسراب مختلفة إلى المنطقة".
واعتبرت سينغ أن الهجمات على طول الحدود اللبنانية واستهداف القوات الأمريكية في العراق يؤثر في الولايات المتحدة وأن واشنطن تبحث مع الجانب الإسرائيلي رده.
وأكدت أن ما تقوم به الولايات المتحدة في البحر الأحمر هو "دفاع عن النفس" مضيفة أن التحالف الذي يضم واشنطن وبعض الحلفاء الآخرين هدفه التصدي "للتهديد الحوثي".
وتواصل الولايات المتحدة مساعيها الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا مستمرا منذ نحو سنة.
وفي الوقت ذاته تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري وإجراء تعديلات على تموضع قواتها في المنطقة تماشيا مع التطورات المتسارعة منذ الأسابيع القليلة الماضية. (النهاية)
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