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وصول سرب جديد من المقاتلات الأمريكية إلى المنطقة

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ليل الخميس عن وصول أول سرب من أسراب المقاتلات الأمريكية الثلاثة التي كانت القيادة الوسطى قد أعلنت عن إرسالها قبل يومين إلى الشرق الأوسط على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي إن السربين الآخرين من الطائرات الأمريكية المقاتلة في طريقهما إلى المنطقة بالفعل.
وشددت على أن الأولوية هي حماية القوات الأمريكية في ظل التوترات الراهنة في المنطقة وأن الولايات المتحدة لديها القدرات اللازمة لذلك.
وأضافت "هذا ما يفكر فيه وزير الدفاع لويد أوستن عندما يجري نقل مجموعة حاملات طائرات أو نقل أسراب مختلفة إلى المنطقة".
واعتبرت سينغ أن الهجمات على طول الحدود اللبنانية واستهداف القوات الأمريكية في العراق يؤثر في الولايات المتحدة وأن واشنطن تبحث مع الجانب الإسرائيلي رده.
وأكدت أن ما تقوم به الولايات المتحدة في البحر الأحمر هو "دفاع عن النفس" مضيفة أن التحالف الذي يضم واشنطن وبعض الحلفاء الآخرين هدفه التصدي "للتهديد الحوثي".
وتواصل الولايات المتحدة مساعيها الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا مستمرا منذ نحو سنة.
وفي الوقت ذاته تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري وإجراء تعديلات على تموضع قواتها في المنطقة تماشيا مع التطورات المتسارعة منذ الأسابيع القليلة الماضية. (النهاية)

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