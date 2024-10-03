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رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من حريق كبير في الشرق الأوسط

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 10 (كونا) -- حذر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ليل الخميس من خطر اندلاع "حريق كبير" في الشرق الأوسط لكنه استدرك بالقول إن الوقت لا يزال متاحا لإخماده.
وقال بارنييه في مقابلة مع محطة "فرانس 2" "لدينا خطر اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط ولكن لا أعتقد أن الوقت قد فات لإطفائه".
وأضاف أن التطورات الراهنة تنذر بتصعيد خطير في الشرق الأوسط ومع ذلك "عنددما يكون هناك وقف لإطلاق النار سيتعين علينا أن نحدد منظورا للشعب الفلسطيني".
وعلى الصعيد الداخلي واصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قال بارنييه إنه يريد اطلاق مشروع "العلاوة الاجتماعية الفردية" حيث "يدفع للعمل أكثر من عدم العمل" ولم يذكر تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه العلاوة.
وردا على سؤال حول الهجرة قال بارنييه "ستكون هناك إجراءات صارمة للسيطرة على الهجرة ولضبط الحدود الأوروبية بشكل أفضل و عند الضرورة سنسيطر على حدودنا وعلى هجرتنا وسنكون قادرين على الترحيب بأولئك الذين نستقبلهم بشكل أكثر كرامة". (النهاية)

م ع / ه س ص



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