رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من حريق كبير في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 10 (كونا) -- حذر رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ليل الخميس من خطر اندلاع "حريق كبير" في الشرق الأوسط لكنه استدرك بالقول إن الوقت لا يزال متاحا لإخماده.
وقال بارنييه في مقابلة مع محطة "فرانس 2" "لدينا خطر اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط ولكن لا أعتقد أن الوقت قد فات لإطفائه".
وأضاف أن التطورات الراهنة تنذر بتصعيد خطير في الشرق الأوسط ومع ذلك "عنددما يكون هناك وقف لإطلاق النار سيتعين علينا أن نحدد منظورا للشعب الفلسطيني".
وعلى الصعيد الداخلي واصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قال بارنييه إنه يريد اطلاق مشروع "العلاوة الاجتماعية الفردية" حيث "يدفع للعمل أكثر من عدم العمل" ولم يذكر تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه العلاوة.
وردا على سؤال حول الهجرة قال بارنييه "ستكون هناك إجراءات صارمة للسيطرة على الهجرة ولضبط الحدود الأوروبية بشكل أفضل و عند الضرورة سنسيطر على حدودنا وعلى هجرتنا وسنكون قادرين على الترحيب بأولئك الذين نستقبلهم بشكل أكثر كرامة". (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN03102024000071011013ID1108745771
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