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اتفاق أولى لإنهاء إضراب عمال الموانئ بالولايات المتحدة

10/3/2024 11:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 4 - 10 (كونا) -- أعلنت رابطة عمال الموانئ الدولية في الولايات المتحدة وتحالف الولايات المتحدة البحري المحدود ليل الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي إضرابا بدأه عمال الموانئ قبل ثلاثة أيام.
وأوضح الجانبان في بيان مشترك أن الاتفاق المبدئي "يتعلق بالأجور واتفقا على تمديد العقد
الرئيسي حتى 15 يناير 2025 للعودة إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على جميع القضايا الأخرى العالقة".
وأضاف البيان "اعتبارا من الآن ستتوقف جميع إجراءات الإضراب" ويعود العمال إلى وظائفهم.
وبدأ أكثر من 50 ألفا من أعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) بداية هذا الشهر في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إضرابا عن العمل وهو ما أوقف تجارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وبدأ الإضراب بعد منتصف ليل الاثنين وهو وقت انتهاء صلاحية عقدهم مع تحالف الولايات المتحدة البحري (يو اس ام اكس) بعد أن فشلت النقابة ومجموعة مالكي الموانئ في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد في معركة مطولة بشأن زيادات الأجور واستخدام التشغيل الآلي.
وتضم الموانئ ال14 التي شملها الاضراب موانىء بوسطن ونيويورك- نيوجيرسي وفيلادلفيا وويلمنغتون في كارولينا الشمالية وبالتيمور في ولاية ميريلاند ونورفولك في فيرجينيا وتشارلستون في كارولينا الجنوبية وسافانا في جورجيا وجاكسونفيل وتامبا وميامي في فلوريدا ونيو أورليانز وهيوستن في تكساس وموبايل في الاباما. (النهاية)

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