اتفاق أولى لإنهاء إضراب عمال الموانئ بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 4 - 10 (كونا) -- أعلنت رابطة عمال الموانئ الدولية في الولايات المتحدة وتحالف الولايات المتحدة البحري المحدود ليل الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي إضرابا بدأه عمال الموانئ قبل ثلاثة أيام.
وأوضح الجانبان في بيان مشترك أن الاتفاق المبدئي "يتعلق بالأجور واتفقا على تمديد العقد
الرئيسي حتى 15 يناير 2025 للعودة إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على جميع القضايا الأخرى العالقة".
وأضاف البيان "اعتبارا من الآن ستتوقف جميع إجراءات الإضراب" ويعود العمال إلى وظائفهم.
وبدأ أكثر من 50 ألفا من أعضاء رابطة عمال الموانئ الدولية الأمريكية (أي ال ايه) بداية هذا الشهر في الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إضرابا عن العمل وهو ما أوقف تجارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وبدأ الإضراب بعد منتصف ليل الاثنين وهو وقت انتهاء صلاحية عقدهم مع تحالف الولايات المتحدة البحري (يو اس ام اكس) بعد أن فشلت النقابة ومجموعة مالكي الموانئ في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد في معركة مطولة بشأن زيادات الأجور واستخدام التشغيل الآلي.
وتضم الموانئ ال14 التي شملها الاضراب موانىء بوسطن ونيويورك- نيوجيرسي وفيلادلفيا وويلمنغتون في كارولينا الشمالية وبالتيمور في ولاية ميريلاند ونورفولك في فيرجينيا وتشارلستون في كارولينا الجنوبية وسافانا في جورجيا وجاكسونفيل وتامبا وميامي في فلوريدا ونيو أورليانز وهيوستن في تكساس وموبايل في الاباما. (النهاية)
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