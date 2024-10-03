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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها مجددا لمغادرة لبنان الآن والاستفادة من الدعم

10/3/2024 11:48:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- جددت وزارة الخارجية الأمريكية ليل الخميس دعوة المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة لبنان "الآن" طالما لا تزال الطائرات التجارية متاحة والاستفادة من دعم الوزارة لهم في تأمين مقاعد على متنها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي "نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات للمواطنين الأميركيين في لبنان للمغادرة.
وأوضح "إننا نعمل مع شركات الطيران لحجز المقاعد للمواطنين الأميركيين كما نعمل أيضا على زيادة القدرة التجارية من خلال تنظيم رحلات إضافية".
وأفاد بانه في الأسبوع الماضي "قمنا بتوفير أكثر من 1400 مقعد على الرحلات الجوية المغادرة من لبنان ولا يزال هناك العديد من المقاعد المتاحة."كما نوه بأن رحلة إضافية غادرت بيروت "صباح اليوم وعلى متنها 134 راكبا وبذلك يصل إجمالي عدد المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين الذين غادروا على هذه الرحلات إلى 250 شخصا" مضيفا أن الرحلتين الأخيرتين غادرتا الى تركيا.
وأشارإلى أنه "في حين أننا لا نعرف العدد الإجمالي للمواطنين الأمريكيين الذين غادروا عبر المقاعد التي وفرناها على الرحلات التجارية فإننا نعلم أن نسبة عالية من هذه المقاعد قد تم شغلها.
وفي إجابة على سؤال بشأن الاسعار الباهظة لتذاكر السفر من لبنان في المرحلة الحالية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن هذا هو أحد الأسباب التي جعلتنا ننظم رحلاتنا الخاصة لأننا ندرك أن عددًا من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه الرحلات.
وبينما تختلف التكلفة حسب الرحلات الجوية التي ننظمها فإن الحد الأقصى الذي سيدفعه أي أمريكي مقابل مقعد على هذه الرحلات هو 283 دولارا. وإذا لم يكن بمقدورهم دفع هذا المبلغ فسوف نقدم لهم قرضا من الحكومة الأمريكية لتغطية تكلفة هذه التذكرة على متن إحدى الرحلات الجوية التي ننظمها.
وحث المواطنين الامريكيين الراغبين بمغادرة لبنان على "التسجيل على موقعنا الإلكتروني وسنتواصل معه بشأن الرحلات المتاحة والعمل معه لمحاولة وضعه على متن رحلة يستطيع تحمل تكلفتها".
وفيما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يرغبون في المغادرة قال ميلر إن الحكومة الأمريكية "تقدم لهم القروض" لسداد تكاليف "الانتقال إلى وجهة أكثر أمانا داخل لبنان".
وامتنع ميلر عن التعليق على اعتزام من العرب الأمريكيين الإعلان اليوم خلال مؤتمر صحفي عن نيتهم "رفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأميركية وبشكل خاص ضد وزارة الخارجية بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد" لتأمين سلامة الرعايا الأمريكيين في لبنان.
واكتفى بالإشارة إلى الجهود التي ذكرها بالإضافة إلى "لطالما نصحنا المواطنين الأمريكيين بالمغادرة منذ أشهر. لقد كان لبنان بلدا من الدرجة الرابعة للسفر منذ أشهر. لقد كنا نخبر الأميركيين بأن الوضع الأمني غير مستقر وأنهم يجب أن يغادروا عبر الخيارات التجارية طالما كان ذلك آمنا".
من جانب آخر حثت الخارجية الأمريكية في منشور على موقع (اكس) رعاياها على "مغادرة لبنان الآن بينما تظل الخيارات التجارية ورحلات الدعم الأمريكية متاحة".
وأكدت "نحن قادرون على مساعدة المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين الذين يسافرون معهم لمغادرة البلاد."

وأوضحت "يشمل أفراد الأسرة المباشرين: الزوجات والأطفال دون سن 21 عاما والآباء الذين لديهم وسيلة لدخول الولايات المتحدة أو منطقة (شنغن). كما يمكننا أيضا مساعدة المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة الذين يحملون بطاقة الخضراء (غرين كارد) صالحة لمغادرة لبنان". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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