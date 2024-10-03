الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها مجددا لمغادرة لبنان الآن والاستفادة من الدعم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 10 (كونا) -- جددت وزارة الخارجية الأمريكية ليل الخميس دعوة المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة لبنان "الآن" طالما لا تزال الطائرات التجارية متاحة والاستفادة من دعم الوزارة لهم في تأمين مقاعد على متنها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي "نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات للمواطنين الأميركيين في لبنان للمغادرة.
وأوضح "إننا نعمل مع شركات الطيران لحجز المقاعد للمواطنين الأميركيين كما نعمل أيضا على زيادة القدرة التجارية من خلال تنظيم رحلات إضافية".
وأفاد بانه في الأسبوع الماضي "قمنا بتوفير أكثر من 1400 مقعد على الرحلات الجوية المغادرة من لبنان ولا يزال هناك العديد من المقاعد المتاحة."كما نوه بأن رحلة إضافية غادرت بيروت "صباح اليوم وعلى متنها 134 راكبا وبذلك يصل إجمالي عدد المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين الذين غادروا على هذه الرحلات إلى 250 شخصا" مضيفا أن الرحلتين الأخيرتين غادرتا الى تركيا.
وأشارإلى أنه "في حين أننا لا نعرف العدد الإجمالي للمواطنين الأمريكيين الذين غادروا عبر المقاعد التي وفرناها على الرحلات التجارية فإننا نعلم أن نسبة عالية من هذه المقاعد قد تم شغلها.
وفي إجابة على سؤال بشأن الاسعار الباهظة لتذاكر السفر من لبنان في المرحلة الحالية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن هذا هو أحد الأسباب التي جعلتنا ننظم رحلاتنا الخاصة لأننا ندرك أن عددًا من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف هذه الرحلات.
وبينما تختلف التكلفة حسب الرحلات الجوية التي ننظمها فإن الحد الأقصى الذي سيدفعه أي أمريكي مقابل مقعد على هذه الرحلات هو 283 دولارا. وإذا لم يكن بمقدورهم دفع هذا المبلغ فسوف نقدم لهم قرضا من الحكومة الأمريكية لتغطية تكلفة هذه التذكرة على متن إحدى الرحلات الجوية التي ننظمها.
وحث المواطنين الامريكيين الراغبين بمغادرة لبنان على "التسجيل على موقعنا الإلكتروني وسنتواصل معه بشأن الرحلات المتاحة والعمل معه لمحاولة وضعه على متن رحلة يستطيع تحمل تكلفتها".
وفيما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يرغبون في المغادرة قال ميلر إن الحكومة الأمريكية "تقدم لهم القروض" لسداد تكاليف "الانتقال إلى وجهة أكثر أمانا داخل لبنان".
وامتنع ميلر عن التعليق على اعتزام من العرب الأمريكيين الإعلان اليوم خلال مؤتمر صحفي عن نيتهم "رفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الأميركية وبشكل خاص ضد وزارة الخارجية بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد" لتأمين سلامة الرعايا الأمريكيين في لبنان.
واكتفى بالإشارة إلى الجهود التي ذكرها بالإضافة إلى "لطالما نصحنا المواطنين الأمريكيين بالمغادرة منذ أشهر. لقد كان لبنان بلدا من الدرجة الرابعة للسفر منذ أشهر. لقد كنا نخبر الأميركيين بأن الوضع الأمني غير مستقر وأنهم يجب أن يغادروا عبر الخيارات التجارية طالما كان ذلك آمنا".
من جانب آخر حثت الخارجية الأمريكية في منشور على موقع (اكس) رعاياها على "مغادرة لبنان الآن بينما تظل الخيارات التجارية ورحلات الدعم الأمريكية متاحة".
وأكدت "نحن قادرون على مساعدة المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين الذين يسافرون معهم لمغادرة البلاد."
وأوضحت "يشمل أفراد الأسرة المباشرين: الزوجات والأطفال دون سن 21 عاما والآباء الذين لديهم وسيلة لدخول الولايات المتحدة أو منطقة (شنغن). كما يمكننا أيضا مساعدة المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة الذين يحملون بطاقة الخضراء (غرين كارد) صالحة لمغادرة لبنان". (النهاية)
ر س ر / ه س ص
MENAFN03102024000071011013ID1108745769