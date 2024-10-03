مناقصة لتزويد آلات التنظيف وقطع الغيار وخدمات الصيانة في مطار البحرين الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬11‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مجوعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتزويد‭ ‬آلات‭ ‬التنظيف‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والمستهلكات‭ ‬وخدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الكويتي‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭.‬29‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬890‭ ‬ألفا‭ ‬و610‭ ‬دنانير‭.‬

وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العطاءات‭ ‬لتوريد‭ ‬آلات‭ ‬التنظيف،‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار،‭ ‬والمستهلكات،‭ ‬والملحقات‭ ‬وخدمات‭ ‬الصيانة‭ ‬والإصلاح‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المواصفات‭ ‬اتفاقية‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬ SLA ‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬ KPIs ‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الشاملة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬من‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الناجح‭ ‬تغطية‭ ‬المتطلبات‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬محدد‭. ‬ويجب‭ ‬قراءة‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬بعناية‭ ‬وتلبية‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬بوضوح‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬تلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإلزامية‭ ‬التالية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬امتلاك‭ ‬ورش‭ ‬مخصصة‭ ‬للصيانة،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بمخزون‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬لدعم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البيع‭ ‬وتوظيف‭ ‬عمال‭ ‬دعم‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬ويجب‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬الورشة،‭ ‬والمستودع،‭ ‬وسيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬للميكانيكيين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وشهادات‭ ‬تقنية‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬إكمال‭ ‬وملء‭ ‬جدول‭ ‬الكميات‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬عبارات‭ ‬مثل‭ ‬مشمولة،‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬متاح‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬بخلاف‭ ‬السعر‭ ‬وبالدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬ورقة‭ ‬البيانات‭ ‬التقنية‭ ‬لكل‭ ‬الآلات‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لشراء‭ ‬أنابيب‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬المرن‭ ‬مع‭ ‬ملحقاتها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصمامات،‭ ‬وتقدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬المؤيد‭ ‬لكهرباء‭ ‬وأجهزة‭ ‬القياس‭ ‬وأنظمتها‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المشاريع‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬98‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

علما‭ ‬أن‭ ‬الموردين‭ ‬مطالبون‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬سعر‭ ‬لديهم‭ ‬لتوريد‭ ‬أنابيب‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬المرن‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬بعدة‭ ‬أقطار‭ ‬هي‭ ‬1000‭ ‬و800‭ ‬و600‭ ‬ملم‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬ملحقاتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الصمامات‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬تزويد‭ ‬الهيئة‭ ‬بحشيات‭ ‬مطاطية‭ ‬لأنابيب‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬المرن‭ ‬لعدة‭ ‬مصنعين‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬الانابيب‭ ‬في‭ ‬المخازن‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬عليهم‭ ‬تسعير‭ ‬عملية‭ ‬تصليح‭ ‬أنابيب‭ ‬قديمة‭ ‬لاستخدامها‭.‬