مناقصة لتزويد آلات التنظيف وقطع الغيار وخدمات الصيانة في مطار البحرين الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 11 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها مجوعة طيران الخليج لتزويد آلات التنظيف وقطع الغيار والمستهلكات وخدمات الصيانة في مطار البحرين الدولي، وتقدمت شركة علي أحمد الكويتي بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3.29 ملايين دينار، بينما تقدمت شركة محمود أكبر علي رضا بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 890 ألفا و610 دنانير.
وتسعى شركة مطار البحرين من خلال هذه المناقصة للحصول على العطاءات لتوريد آلات التنظيف، وقطع الغيار، والمستهلكات، والملحقات وخدمات الصيانة والإصلاح في مطار البحرين الدولي. لقد قدمت شركة مطار البحرين في هذه المناقصة المواصفات اتفاقية مستوى الخدمة SLA ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs والمتطلبات الشاملة، ويتوقع من مقدم العطاء الناجح تغطية المتطلبات كما هو محدد. ويجب قراءة هذه المناقصة بعناية وتلبية جميع المتطلبات بوضوح. ويجب على مقدمي العطاءات تلبية المتطلبات الإلزامية التالية، كما يجب على مقدم العطاء تقديم دليل على امتلاك ورش مخصصة للصيانة، والاحتفاظ بمخزون قطع الغيار لدعم ما بعد البيع وتوظيف عمال دعم خاص به بشكل مباشر. ويجب تقديم تفاصيل الورشة، والمستودع، وسيرة ذاتية للميكانيكيين على الأقل، وشهادات تقنية. كما يجب على مقدم العطاء إكمال وملء جدول الكميات وعدم استخدام عبارات مثل مشمولة، أو غير متاح أو أي بيان بخلاف السعر وبالدينار البحريني، ويجب على مقدم العطاء تقديم ورقة البيانات التقنية لكل الآلات.
بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء (التخطيط والدراسات) لشراء أنابيب من الحديد المرن مع ملحقاتها بالإضافة إلى الصمامات، وتقدمت مؤسسة المؤيد لكهرباء وأجهزة القياس وأنظمتها بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3 ملايين دينار، بينما تقدمت شركة المشاريع المتحدة للتجارة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 1.98 مليون دينار.
علما أن الموردين مطالبون بتقديم أفضل سعر لديهم لتوريد أنابيب من الحديد المرن إلى الهيئة بعدة أقطار هي 1000 و800 و600 ملم مع جميع ملحقاتها، بالإضافة إلى الصمامات. كما يجب عليهم تزويد الهيئة بحشيات مطاطية لأنابيب من الحديد المرن لعدة مصنعين حيث توجد هذه الانابيب في المخازن. كما يجب عليهم تسعير عملية تصليح أنابيب قديمة لاستخدامها.
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