وزير الصناعة والتجارة: مواصلة دعم قطاع الصناعة وتعزيز مكانته كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين المستمر على مواصلة دعم قطاع الصناعة وتسخير كل الإمكانيات لتنمية مسارات تطويره، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ورفد مسيرة البناء والتطوير بالمملكة.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة لمصنع «سفن كرافت» ومصنع «اتش الظاعن للقوارب» ومصنع «عرايب للصناعة» بمنطقة المعامير الصناعية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كل مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف من كثب على تطلعاتها الآنية وخططها المستقبلية.
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