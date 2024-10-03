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وزير الصناعة والتجارة: مواصلة دعم قطاع الصناعة وتعزيز مكانته كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة

10/3/2024 11:47:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬وتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لتنمية‭ ‬مسارات‭ ‬تطويره،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬ورفد‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬بالمملكة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لمصنع‭ ‬‮«‬سفن‭ ‬كرافت‮»‬‭ ‬ومصنع‭ ‬‮«‬اتش‭ ‬الظاعن‭ ‬للقوارب‮»‬‭ ‬ومصنع‭ ‬‮«‬عرايب‭ ‬للصناعة‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬المعامير‭ ‬الصناعية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬المعنيين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬الوزارة‭ ‬لتعزيز‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬مستجدات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والتعرف‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬تطلعاتها‭ ‬الآنية‭ ‬وخططها‭ ‬المستقبلية‭.‬

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