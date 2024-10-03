((المناقصات والمزايدات)) يصدر تعميما للجهات المتصرفة بشأن خطة المشتريات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لتعزيز‭ ‬جاهزية‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروضهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتخطيط‭ ‬لها‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق،‭ ‬أصدر‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬التعميم‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭ ‬بشأن‭ ‬خطة‭ ‬المشتريات،‭ ‬ويُعَد‭ ‬هذا‭ ‬التعميم‭ ‬خطوة‭ ‬ضمن‭ ‬المساعي‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬المجلس‭ ‬للارتقاء‭ ‬بإجراءات‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬إن‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬التعميم‭ ‬يأتي‭ ‬بغرض‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬إنه‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬الكفاءة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬يستمر‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناقصات‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسسي‭ ‬مستدام،‭ ‬وذلك‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬واستدامة‭.‬