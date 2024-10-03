((المناقصات والمزايدات)) يصدر تعميما للجهات المتصرفة بشأن خطة المشتريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار جهود مجلس المناقصات والمزايدات لتعزيز جاهزية الموردين والمقاولين في تقديم عروضهم وتوسيع مشاركتهم في المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية والتخطيط لها بشكل مسبق، أصدر ياسر بن إبراهيم حميدان، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، التعميم رقم (3) لسنة 2024م بشأن خطة المشتريات، ويُعَد هذا التعميم خطوة ضمن المساعي المستمرة التي ينتهجها المجلس للارتقاء بإجراءات المشتريات الحكومية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس المناقصات والمزايدات إن إصدار هذا التعميم يأتي بغرض تعزيز مشاركة الموردين والمقاولين في المناقصات الحكومية، مضيفًا إنه انطلاقًا من مبادئ الكفاءة والشفافية في العمل المؤسسي، يستمر مجلس المناقصات والمزايدات في تبني وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية، بما ينعكس على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات بشكل مؤسسي مستدام، وذلك اتساقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
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