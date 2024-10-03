البحرين من الدول المتقدمة في المجال الرقمي للعمل والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أطلقت منظمة التعاون الرقمي -وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي والتي تعد مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين للمنظمة- النسخة الأولى من تقريرها المستند إلى بيانات «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي» الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل، وإيجاد فرص للنمو، وقياس التقدم، وسد الفجوة في نضج الاقتصاد الرقمي. وأُعلن إطلاق المقياس في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 سبتمبر إلى 27 سبتمبر.
وبهذه المناسبة صرح محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات: «باعتبارنا عضوًا مؤسسًا في منظمة التعاون الرقمي، نحن فخورون برؤية إطلاق مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، ونحن واثقون بأن هذه الأداة ستسهم في تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي».
كما أشاد الوزير بتقييم مملكة البحرين التي وصفها التقرير بأنها مُتقدمة في المجال الرقمي للعمل والتدريب، حيث أشارت البيانات إلى أن مملكة البحرين تُبذل الجهود لتقليص الفجوات بين الجنسين في الوصول الرقمي، إلى جانب تعزيز التأثير الإيجابي لاقتصاد العمل الحرّ.
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