البحرين من الدول المتقدمة في المجال الرقمي للعمل والتدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ -‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬دولية‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الازدهار‭ ‬الرقمي‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬النمو‭ ‬الشامل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬للمنظمة‭- ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تقريرها‭ ‬المستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬‮«‬مقياس‭ ‬نضج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُمكّن‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬مسارات‭ ‬النضج‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬للنمو،‭ ‬وقياس‭ ‬التقدم،‭ ‬وسد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬نضج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭. ‬وأُعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬المقياس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرقمية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬عضوًا‭ ‬مؤسسًا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬برؤية‭ ‬إطلاق‭ ‬مقياس‭ ‬نُضج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬النهوض‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأداة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتحفيز‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتسريع‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬المحلي،‭ ‬وتحسين‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والرفاه‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بتقييم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬التقرير‭ ‬بأنها‭ ‬مُتقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬للعمل‭ ‬والتدريب،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تُبذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتقليص‭ ‬الفجوات‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لاقتصاد‭ ‬العمل‭ ‬الحرّ‭.‬