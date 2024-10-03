الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية يشارك في مؤتمر ((الثروات الاقتصادية عصر الاقتصاد الرقمي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المؤتمر الدوليّ «الثروات الاقتصادية.. عصر الاقتصاد الرقمي»، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار في مجال الأعمال والتنويع الاقتصادي»، والذي نظمته الجامعة الأهلية بفندق ويندهام جراند بخليج البحرين، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من الجامعات العربية والمؤسسات التعليمية المختلفة.
وقد قدم الدكتور فيصل حماد ورقة عمل في الجلسة الافتتاحية بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق نهج متوازن للاقتصاد الأخضر»، حيث تطرق إلى أبرز جهود مملكة البحرين للتحول إلى الاقتصاد الصديق للبيئة واقتصاد مستدام أخضر، حيث إن الوصول إلى الحياد الصفري يتطلب عملاً دؤوباً من جميع الشركاء.
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