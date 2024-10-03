الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية يشارك في مؤتمر ((الثروات الاقتصادية عصر الاقتصاد الرقمي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬حماد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدوليّ‭ ‬‮«‬الثروات‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬عصر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المختلفة‭.‬

وقد‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬حماد‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نهج‭ ‬متوازن‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأخضر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصديق‭ ‬للبيئة‭ ‬واقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬أخضر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬يتطلب‭ ‬عملاً‭ ‬دؤوباً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭.‬