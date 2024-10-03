Friday, 04 October 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية يشارك في مؤتمر ((الثروات الاقتصادية عصر الاقتصاد الرقمي))

10/3/2024 11:47:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬حماد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدوليّ‭ ‬‮«‬الثروات‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬عصر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنويع‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭ ‬جراند‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬المختلفة‭.‬

وقد‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬حماد‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نهج‭ ‬متوازن‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأخضر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصديق‭ ‬للبيئة‭ ‬واقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬أخضر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬يتطلب‭ ‬عملاً‭ ‬دؤوباً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭.‬

MENAFN03102024000055011008ID1108745764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث