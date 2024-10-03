وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل إطلاق شركة ((إكسترا)) متجر ((أبل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الجهود والمبادرات الرائدة التي يقدمها القطاع الخاص في سبيل تعزيز الموقع المتقدم لمملكة البحرين على الصعيد التجاري والاستثماري، منوهاً بالدعم الذي توليه الحكومة لكلّ ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال حضوره الحفل الذي نظمته الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) لإطلاق متجر «أبل» العالمي بمجمع السيف بالمنامة، الذي يأتي نتيجة التعاون المثمر بين شركة إكسترا وشركة أبل العالمية، ويعد إضافة جديدة لسوق مملكة البحرين في مجال الأجهزة الذكية.
ويوفر المتجر للعملاء تجربة تسوق مميزة في مملكة البحرين من خلال توفير المجموعة الكاملة لمنتجات «أبل»، إضافة إلى تقديم مجموعة من الإكسسوارات المتنوعة، ويعد المتجر جزءاً من استراتيجية الشركة لتوسعة متاجرها في المنطقة بشكل يتيح تقديم المجموعة الكاملة من منتجات «أبل» لعملائها بخدمة وطريقة عرض مميزة.
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