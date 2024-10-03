وزير الصناعة والتجارة يشهد حفل إطلاق شركة ((إكسترا)) متجر ((أبل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬الموقع‭ ‬المتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬لكلّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للإلكترونيات‭ (‬إكسترا‭) ‬لإطلاق‭ ‬متجر‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬العالمي‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬بالمنامة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬إكسترا‭ ‬وشركة‭ ‬أبل‭ ‬العالمية،‭ ‬ويعد‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬لسوق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭.‬

ويوفر‭ ‬المتجر‭ ‬للعملاء‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬المجموعة‭ ‬الكاملة‭ ‬لمنتجات‭ ‬‮«‬أبل‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإكسسوارات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ويعد‭ ‬المتجر‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬لتوسعة‭ ‬متاجرها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬يتيح‭ ‬تقديم‭ ‬المجموعة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬لعملائها‭ ‬بخدمة‭ ‬وطريقة‭ ‬عرض‭ ‬مميزة‭.‬