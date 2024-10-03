استعدادات كبيرة لاستضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي الأحد المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل مملكة البحرين استعداداتها لاحتضان النسخة الـ29 من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي «روتس وورلد 2024» ( Routes World 2024) الذي سيقام في الفترة بين 6-8 من شهر أكتوبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور نخبة واسعة من صناع القرار والمؤثرين في صناعة الطيران.
ويعكس اختيار مملكة البحرين لاستضافة معرض ومؤتمر «روتس وورلد» السمعة الاستثنائية التي اكتسبتها المملكة كمركز لوجستي مُتقدم في احتضان أهم المناسبات العالمية وكوجهة سياحية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وذلك بفضل الرؤى الملكية النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، والاستراتيجيات الحكومية الناجعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي النوعي أكثر من 2500 من المسؤولين وصناع القرار من كبرى شركات الطيران والمطارات ووكالات السفر والسياحة على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض: «إن استضافة معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 هو شهادة على بروز مملكة البحرين كلاعب مؤثر في صناعة سياحة المعارض، ومركز عالمي رائد في قطاع الطيران، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة كركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني».
وفي هذا الصدد، ذكرت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: «نحن حريصون على الاستعداد التام لاستضافة هذا الحدث الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في مجال الطيران لضمان نجاحه، بما يدعم تحقيق الأهداف والغايات المرسومة والمُحددة في استراتيجية السياحة 2022-2026 ومن أبرزها تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة، واستقطاب المزيد من سياح الأعمال من مختلف دول العالم، وزيادة الأسواق السياحية المستهدفة مع تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن التركيز على الترويج لمركز البحرين العالمي للمعارض كأحدث مركز معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط والمكان الأمثل لإقامة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة».
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