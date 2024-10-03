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استعدادات كبيرة لاستضافة مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي الأحد المقبل

10/3/2024 11:47:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاحتضان‭ ‬النسخة‭ ‬الـ29‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ (‬ Routes ‭ ‬ World ‭ ‬2024‭) ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬6‭-‬8‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭.‬

ويعكس‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬‭ ‬السمعة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬مُتقدم‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬أهم‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية‭ ‬وكوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬النيرة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الناجعة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬النوعي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬ووكالات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬بروز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلاعب‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض،‭ ‬ومركز‭ ‬عالمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬ذكرت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬التام‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬لضمان‭ ‬نجاحه،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬المرسومة‭ ‬والمُحددة‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬واستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سياح‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وزيادة‭ ‬الأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬المستهدفة‭ ‬مع‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬كأحدث‭ ‬مركز‭ ‬معارض‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمكان‭ ‬الأمثل‭ ‬لإقامة‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‮»‬‭.‬

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